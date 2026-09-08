Rating Colombia del 7 de septiembre de 2026, según CNC: ¿qué tanto se vio a la Selección Colombia Femenina sub 20?

Una nueva semana arranca y los canales están muy pendientes al comportamiento de sus productos para tomar decisiones.

Selección Colombia Femenina sub 20. – FCF.

Con cada semana que pasa, empieza un nuevo ciclo en la televisión colombiana. Los canales y las compañías de producción están siempre pendientes a las mediciones del rating para hacer el seguimiento del comportamiento de sus productos, identificando picos y baches que les puedan servir como conocimiento para futuros programas que salgan al aire y preferencias del público. Este lunes, hubo partido de la Selección Colombia Femenina sub 20 en el Mundial de la categoría.

Rating en Colombia del 7 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,13 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,34 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,27 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,71 % María, la caprichosa – Caracol TV | 6,04 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,02 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,32 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,20 % Gol Caracol, Copa Mundial Femenina sub 20, Costa Rica vs Colombia – Caracol TV | 5,08 % El juego de mi destino – Caracol TV | 4,04 %

Programación de fútbol para este martes, 8 de septiembre de 2026

2:00 p.m. | Real Madrid vs Inter de Milán | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Porto vs Manchester City | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Lille vs Betis | UEFA Champions League.

5:00 p.m. | Fluminense vs Platense | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Santa Fe vs Vasco da Gama | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Sao Paulo | Copa Sudamericana.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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