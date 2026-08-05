Gianfranco Zola, tercer ‘fichaje’ para el proyecto de reconstrucción de Italia

El ex jugador será el encargado de las selecciones juveniles de la Azzurra, que anteriormente había anunciado a Mancini como entrenador de la mayor y Ranieri al como director técnico

Gianfranco Zola se suma a la selección italiana | Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) dio a conocer el miércoles 5 de agosto a la tercera pieza de su reconstrucción a nivel de selecciones, al anunciar a Gianfranco Zola como nuevo encargado de las juveniles de la azzurra.

Zola se suma a la llegada de Roberto Mancini como entrenador de la selección mayor y Claudio Ranieri como director técnico de las selecciones, movimientos que llegaron luego de que Pep Guardiola y Andrea Pirlo declinaran sentarse en el banquillo de la nazionale tras el fracaso de no calificar al Mundial del 2026, la tercera edición consecutiva que se pierde la cuatro veces campeona del mundo.

“Estoy contento, entusiasmado y comprometido con el movimiento Azzurri. Su carisma, su preparación y su compromiso con los jóvenes representan la mejor base para construir nuestro futuro“, declaró el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, en un comunicado. “Le agradezco que haya aceptado el cargo con entusiasmo, buena voluntad y responsabilidad. Con Ranieri, Mancini y Zola, queremos construir una nueva visión para el fútbol italiano“.

Jugador retirado en 2005 tras una carrera de más de dos décadas como futbolista, militando para clubes como el Nuorese, Torres, Napoli, Parma, Chelsea y Cagliari, Gianfranco Zola se suma al proyecto tras ser el vicepresidente de la Lega Pro, la tercera división del calcio, donde implementó una reforma que lleva su nombre y promueve la participación de futbolistas italianos en la categoría y seguirá teniendo ese rol.

“Ranieri y yo queríamos firmemente a Zola, consensuando la elección con el presidente de la Lega Pro, Matteo Marani, por lo que seguirá siendo también vicepresidente de la Lega Pro”, agregó Malagò en palabras retomadas por ANSA.

Tras colgar sus botines como jugador en el verano del 2005, Gianfranco Zola fue asistente de la selección sub 21 de Italia. En 2008 tuvo su primera oportunidad como DT con el West Ham, tras lo cual dirigió al Watford, Cagliari, Al Arabi y Birmingham, que fue su último trabajo en 2017. Tras ello fue asistente de Sarri en el Chelsea, vicepresidente de la Serie C y embajador del mismo Chelsea.

“Agradezco al presidente Malagò que me haya elegido para este cargo, lo cual demuestra el valor del proyecto que se está llevando a cabo en la Lega Pro, con su estructura interna, los clubes y la gobernanza de la que formo parte. Me pongo al servicio del movimiento Azzurri con satisfacción, entusiasmo y sentido del deber, centrado sobre todo en el desarrollo y crecimiento de nuevos talentos italianos”, declaró Zola.

Zola vuelve a vestirse la azzurra que defendió en 35 ocasiones como jugador, incluyendo la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1994 en el que Italia perdió la final ante Brasil en penaltis.

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