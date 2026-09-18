Rating Colombia del 17 de septiembre de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’, líder absoluto

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el jueves 17 de septiembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Nueva jornada y los colombianos siguen sin cambiar sus preferencias en la programación de los canales nacionales. Caracol TV sigue siendo el canal predilecto de todos los hogares en Colombia. Es por eso que, en Claro Sports, les brindamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el jueves 17 de septiembre.

Rating en Colombia del 17 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 13,68 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,31 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,61 % Noticiero del Senado – Caracol TV | 7,01 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,77 % María la Caprichosa – Caracol TV | 6,02 % Noticias Caracol Avance – Caracol TV | 5,88 % Colombia vs Polonia, Mundial sub20 femenino – Caracol TV | 5,82 % Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,57 % La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,29 %

Programación deportiva para el 18 de septiembre

1:30 p.m. | Bayern Múnich vs Unión Berlín | Bundesliga.

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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