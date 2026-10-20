Erick Sánchez, un inamovible de Guillermo Almada en el América ¿Por qué es tan importante en el equipo?

El mediocampista mexicano suma un gol y una asistencia, pero su participación en el juego explica la confianza del entrenador uruguayo, con quien ya fue campeón en el pasado

Almada mantiene la confianza en Erick Sánchez | Claro Sports

El América se mantiene como líder del Apertura 2026 de la Liga MX con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y una derrota en 11 partidos. Durante este periodo, Erick Sánchez se ha consolidado como uno de los futbolistas de confianza de Guillermo Almada, aunque su contribución ofensiva, de apenas un gol y una asistencia, abre el debate sobre su importancia dentro del equipo.

El ‘Chiquito’ acumula 742 minutos con Las Águilas en el campeonato, cifra que lo coloca como el tercer futbolista con mayor actividad, únicamente por detrás de Dagoberto Espinoza (863 minutos) y Henry Martín (822). Sin embargo, mientras la ‘Bomba’ encabeza la producción goleadora del conjunto azulcrema, Sánchez Ocegueda apenas consiguió su primera anotación del torneo en el compromiso más reciente frente a León.

Aunque no es un atacante nominal, el mediocampista mexicano cumple funciones que van más allá de la generación de goles y asistencias, especialmente en la distribución de la pelota y la construcción de jugadas. Su participación en estas tareas parece ser uno de los principales argumentos de Almada para mantenerlo como una pieza habitual en su esquema durante el Apertura 2026.

Erick Sánchez, un hombre de confianza en el mediocampo del América

De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, Erick Sánchez registra una efectividad general del 86 por ciento en sus pases, cifra que refleja su participación tanto en labores ofensivas como defensivas. Cuando se encuentra en territorio rival, su precisión alcanza el 89 por ciento, lo que le permite intervenir en la circulación del balón y en la elaboración de jugadas de ataque.

En su propio campo, el ‘Chiquito’ mantiene un 84 por ciento de efectividad en sus entregas, un registro que contribuye a la salida del equipo desde zonas defensivas y a la conservación de la posesión. Estas cifras guardan similitudes con las que consiguió durante su etapa en Pachuca, donde conquistó el título del Apertura 2022 bajo la dirección técnica del propio Guillermo Almada.

Erick Sánchez busca mantener la confianza de Almada, como en Pachuca | Claro Sports

Sánchez suele desempeñarse como mediocampista de contención, con mayor presencia por el sector derecho, aunque también tiene libertad para incorporarse al ataque. Su capacidad para llegar desde segunda línea le permite ofrecer una alternativa detrás de los delanteros, además de aprovechar su disparo de media y larga distancia cuando encuentra espacios frente al arco rival.

Si bien sus estadísticas ofensivas no lo colocan entre los principales generadores de goles del América, su continuidad y participación lo mantienen por delante de otros mediocampistas en la consideración de Almada. Tal es el caso de Raphael Carioca, quien ha perdido protagonismo en el once inicial, y Carlos Álvarez, quien atraviesa un proceso de adaptación al fútbol mexicano después de disputar apenas cuatro encuentros en el campeonato.

Erick Sánchez tuvo su mejor partido del Apertura 2026 ante León

El rendimiento de Erick Sánchez ha mostrado una evolución durante el torneo, y una de sus actuaciones más destacadas llegó el sábado 17 de octubre, cuando el América derrotó 5-3 a León en calidad de visitante. El mediocampista marcó el tercer gol de Las Águilas con un disparo de larga distancia que superó al guardameta Óscar García, justo cuando el conjunto esmeralda intentaba reaccionar en el encuentro.

Además de su anotación, el Chiquito completó 28 pases, con una efectividad del 85 por ciento, y fue uno de los futbolistas más destacados del América en la distribución del balón. Su participación terminó al minuto 74, cuando cedió su lugar a Edwin Cerrillo y recibió el reconocimiento de un sector de la afición azulcrema presente en el estadio.

La confianza de Guillermo Almada en Erick Sánchez no parece depender exclusivamente de sus aportaciones frente al arco, sino de la regularidad con la que participa en distintas fases del juego. Sus 742 minutos, la precisión en sus pases y su capacidad para cumplir funciones defensivas y ofensivas respaldan su presencia en el equipo. Aunque todavía tiene margen para incrementar sus cifras goleadoras, el mediocampista se mantiene como una de las piezas de mayor continuidad en el América que encabeza la clasificación del Apertura 2026.