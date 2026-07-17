Zinedine Zidane, más cerca que nunca de dirigir a Francia rumbo al Mundial 2030

Zinedine Zidane será el próximo entrenador de Francia, según Fabrizio Romano. Firmará este mes y dirigirá la Nations League, Euro 2028 y Mundial 2030 con un proyecto de largo plazo

Zidane regresaría a los banquillos con Francia | Imago7

Zinedine Zidane se prepara para regresar a los banquillos después de más de cinco años de ausencia. El exentrenador del Real Madrid será el próximo seleccionador de Francia y reemplazará a Didier Deschamps una vez que concluya la participación de Les Bleus en la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con información publicada por Fabrizio Romano.

El periodista especializado en movimientos y contrataciones aseguró que la decisión estaba tomada desde noviembre de 2025 y que la llegada de Zidane nunca estuvo en duda. El acuerdo se encuentra en su etapa final, mientras la Federación Francesa de Fútbol espera el cierre del Mundial para completar los procedimientos correspondientes.

Romano agregó que Zidane ya definió la integración de su equipo de trabajo y los documentos serán firmados formalmente durante julio. Aunque los nombres de todos sus asistentes todavía no han sido confirmados, la estructura deportiva estaría preparada para comenzar el nuevo ciclo después de la salida de Deschamps.

Sin embargo, la formalización del contrato enfrenta un obstáculo relacionado con la nueva legislación sobre la gobernanza del deporte profesional en Francia. Una comisión integrada por el Senado y la Asamblea Nacional estableció un límite de 450 mil euros brutos anuales para los directivos y empleados de las federaciones deportivas, cantidad que representa alrededor de una décima parte del salario que recibía Deschamps. La Federación Francesa deberá solicitar una exención al Ministerio de Deportes para ofrecerle a Zidane y a algunos integrantes de su cuerpo técnico una remuneración superior al límite, por lo que el acuerdo aún depende de la resolución del proceso administrativo y legislativo.

El relevo de Didier Deschamps se preparó durante varios meses

La transición en el banquillo francés comenzó a diseñarse con anticipación. La propia Federación Francesa había señalado que el Mundial 2026 sería el último torneo de Didier Deschamps, quien dirige al combinado nacional desde 2012 y cerrará una etapa que incluyó el campeonato mundial de Rusia 2018 y la Nations League de 2021.

Desde enero, medios franceses informaron que la federación ya sostenía conversaciones con Zidane y analizaba la composición de su posible cuerpo técnico. Aunque en aquel momento no existían documentos firmados, el campeón del mundo en 1998 aparecía como la principal opción del presidente de la FFF, Philippe Diallo.

La posibilidad tomó mayor fuerza en marzo, cuando Diallo reconoció públicamente que conocía la identidad del siguiente seleccionador, aunque evitó revelar su nombre. En Francia se interpretó aquella declaración como una señal de que la sucesión estaba encaminada y que Zidane era el elegido para tomar el puesto.

El exfutbolista también habría rechazado otras propuestas durante los últimos meses para mantenerse disponible. Zidane no dirige desde que terminó su segunda etapa con el Real Madrid en 2021 y su prioridad siempre fue esperar la oportunidad de trabajar con la selección francesa.

Por el momento, la Federación Francesa no ha publicado el comunicado oficial sobre la contratación y continúa presentando a Deschamps como responsable del equipo durante el Mundial. La firma y el anuncio se producirían después de que Francia dispute su último encuentro del torneo, correspondiente al partido por el tercer lugar.

Zidane dirigirá la Nations League, la Euro 2028 y el Mundial 2030

Según el reporte de Fabrizio Romano, el proyecto de Zidane estará diseñado para abarcar la Nations League, la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo 2030. Esto permitiría al entrenador desarrollar un proceso de cuatro años con una generación encabezada por Kylian Mbappé y acompañada por futbolistas como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y William Saliba.

El nuevo seleccionador recibirá un equipo que alcanzó las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que Francia perdió 2-0 ante España. Antes de comenzar su ciclo, Zidane deberá evaluar la continuidad de varios jugadores, definir su estructura táctica y establecer la base del plantel que buscará la clasificación a la Euro 2028.

Zidane llegará al puesto con experiencia únicamente en el futbol de clubes, pero con resultados que respaldan su trayectoria. Durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid consiguió tres títulos consecutivos de la Champions League, una marca que lo colocó entre los técnicos con mayor impacto en la historia reciente del torneo europeo.

Su nombramiento también representará el regreso de una de las figuras más reconocidas de la historia de Francia. Después de conquistar el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000 como jugador, Zidane tendrá ahora la responsabilidad de mantener a Les Bleus entre las selecciones protagonistas, aunque el inicio formal de su gestión dependerá de la firma y del anuncio oficial de la Federación Francesa.

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