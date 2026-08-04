Franco Mastantuono, a un paso de abandonar el Real Madrid: La Fiorentina sería su destino

El argentino negocia una cesión al conjunto italiano, donde tendría más minutos y un papel con mayor protagonismo durante la temporada

Franco Mastantuono está cerca de abandonar temporalmente al Real Madrid para continuar su carrera en la Fiorentina. El futbolista argentino habría aceptado el proyecto deportivo del conjunto italiano, mientras ambos clubes trabajan en los últimos detalles de la cesión.

El atacante volvió a ausentarse del entrenamiento grupal del equipo blanco en Valdebebas. Por segundo día consecutivo, Mastantuono permaneció en el gimnasio pese a no presentar molestias físicas, una decisión relacionada con las negociaciones sobre su futuro.

Mastantuono acepta el proyecto de la Fiorentina

Mastantuono saldría del Real Madrid con rumbo a Italia. | Reuters.

La Fiorentina fue uno de los primeros clubes que estableció contacto con el Real Madrid para solicitar el préstamo del argentino. Su iniciativa le permitió tomar ventaja sobre otros equipos de la Serie A que también mostraron interés en incorporarlo.

Las conversaciones avanzaron después de que Mastantuono sostuvo una charla con Fabio Grosso, entrenador del conjunto viola, y Fabio Paratici, director deportivo de la institución. El jugador conoció el papel que tendría en la plantilla y dio su aprobación para continuar las negociaciones.

La propuesta italiana contempla ofrecerle más minutos, continuidad y una función relevante dentro del equipo. Estas condiciones convencieron al argentino ante la falta de garantías para tener participación constante en el Real Madrid durante la próxima campaña.

Las señales de su posible salida aparecieron desde los días anteriores. Mastantuono no fue convocado para el partido amistoso que el cuadro merengue disputará en Austria, precisamente contra la Fiorentina, y después comenzó a trabajar separado del grupo.

El reparto salarial frena el acuerdo entre Real Madrid y Fiorentina

El último punto pendiente corresponde al reparto del salario del jugador durante el préstamo. Real Madrid y Fiorentina deben definir qué porcentaje asumirá cada institución antes de formalizar una operación que no incluiría la salida definitiva del futbolista.

Mastantuono comenzó la pretemporada consciente de que tendría pocas posibilidades de convertirse en titular. Aunque el cuerpo técnico quedó conforme con su rendimiento y sus condiciones, el club considera que una cesión puede favorecer su desarrollo mediante una participación más regular.

La experiencia en Italia también le permitiría continuar su adaptación al fútbol europeo después de su primera temporada con el Real Madrid. Una vez resuelto el aspecto salarial, el argentino podrá viajar a Florencia para realizar los exámenes médicos y completar su incorporación.

Mastantuono no fue la única ausencia en la sesión de Valdebebas. Raúl Asencio, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, mientras el plantel mantuvo su preparación para los próximos compromisos.

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