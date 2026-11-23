Los fines de semana hay un bajón de números en la audiencia, algo que suele pasar porque la población se encuentra en otras labores.

Los Informantes de Canal Caracol/ Canal Caracol.

El rating en Colombia es uno de los temas más consultados por la población, ya que siempre están pendientes de cuales son los programas que más se ven en el país en cierto día o una semana completa. Por tal motivo en Claro Sports siempre podrá tener esta información, así le fue al escalfón este domingo 22 de noviembre.

Rating en Colombia del 22 de noviembre de 2026, según CNC:

1. Los Informantes | Canal Caracol | 13.52%

2. Noticias Caracol PRM | 12.50%

3. Séptimo Día | Canal Caracol | 9.22%

4. Noticias Caracol MD | 9.20%

5. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 7.84%

6. Expediente final | Canal Caracol | 7.72%

7. La Red | Canal Caracol | 7.35%

8. Noticias RCN PRM | 4.92%

9. Especiales Caracol: el valle de las sombras | Canal Caracol | 3.64%

10. Cuentos de los hermanos Grimm | Canal Caracol | 3.57%.

Programación de fútbol para este lunes, 23 de noviembre de 2026

02:45 p.m. | Monza vs. Fiorentina | Serie A.

03:00 p.m. | Levante vs. Elche | LaLiga.

03:00 p.m. | Brentford vs. Everton | Premier League.

07:30 p.m. | Boca Juniors vs. Deportes Quindío | Torneo BetPlay 2026-II.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas y páginas hacen el respectivo estudio de consumo. Para los productos televisivos, la fuente más confiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de los televidentes. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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