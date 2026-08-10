Alajuelense hunde a Herediano: José Giacone, con las horas contadas

El entrenador asumió toda la responsabilidad y su continuidad quedó seriamente en duda.

José Giacone y un complicado momento en Herediano | @csherediano

El presente de Herediano entró en zona crítica. La goleada 3-0 sufrida frente a Alajuelense no solo profundizó el mal momento futbolístico del equipo, sino que también dejó a José Giacone en una posición muy delicada. La dirigencia florense analiza su continuidad y las próximas horas podrían ser determinantes para saber si el entrenador argentino sigue al frente del plantel.

El golpe ante la Liga llegó en el peor momento posible. Herediano ya venía acumulando resultados que habían encendido las alarmas tanto en el Torneo Apertura 2026 como en la Copa Centroamericana, y la dura caída frente a uno de sus principales rivales terminó de aumentar la presión sobre el cuerpo técnico.

En el campeonato local, el equipo todavía no logró ganar un partido por mérito propio dentro del campo. Empató 1-1 ante Puntarenas, aunque luego recibió los tres puntos por una alineación indebida del rival, y volvió a igualar 1-1 frente a San Carlos. La goleada sufrida ante Alajuelense completó un arranque muy por debajo de las expectativas. El panorama internacional tampoco ayuda. Herediano comenzó la Copa Centroamericana con un empate 0-0 frente a Marathón en condición de local y posteriormente cayó 1-0 ante Alianza de El Salvador, quedando con apenas un punto y sin goles anotados después de sus primeras dos presentaciones.

EXCL: La continuidad de José Giacone en Herediano está seriamente en duda tras la goleada recibida ante Alajuelense, se reunirán pronto para definir si sigue o es cesado. 🧨 pic.twitter.com/3MR44VHgPr — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) August 10, 2026

¿El adiós de José Giacone?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la continuidad de Giacone está seriamente comprometida y la dirigencia tiene previsto reunirse para tomar una decisión. El mal funcionamiento del equipo y la acumulación de malos resultados colocaron al entrenador en el centro de todas las miradas.

Lejos de buscar excusas, Giacone asumió completamente la responsabilidad después del duro golpe ante Alajuelense. “Fuimos superados y hay que asumir esa situación”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

El técnico también evitó apuntar contra futbolistas puntuales y dejó claro que considera que la responsabilidad deportiva recae sobre él. “Evidentemente no hubo eficiencia en el tema de los cambios porque no pudimos lograr nuestro objetivo, que era revertir el marcador. No hablo de actuaciones individuales, más cuando pasan estas cosas. Me hago responsable por todo el grupo”, manifestó.

Giacone profundizó todavía más su postura al explicar cómo entiende su rol dentro del plantel en un momento de crisis. “Me hago cargo de la parte deportiva, lo bueno, lo malo. Lo bueno hay que resaltárselo a los futbolistas; para lo malo estoy yo, para parar los rayos y tratar de revertir la situación”, aseguró.

La conferencia también dejó un momento de tensión cuando le preguntaron si los jugadores podían estar provocando su salida. La consulta molestó al entrenador, quien salió rápidamente en defensa del plantel. “Yo considero que los jugadores son unas grandes personas, mejores que los periodistas”, respondió antes de cerrar su intervención.

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