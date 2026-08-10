De campeones a pelear minutos: las figuras de México sub 20 que se juegan su futuro en Primera División

Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Cristóbal Alfaro y otros jugadores regresan a sus clubes con el reto de convertir el título juvenil en minutos

Camberos, Alfaro y compañía: los campeones sub 20 que buscan consolidarse | Imago7

México cerró el Premundial sub 20 de la Concacaf con el campeonato después de vencer 2-0 a Estados Unidos, pero para varios integrantes de la generación dirigida por Álex Diego el siguiente desafío comienza al regresar a sus clubes. El título, el boleto al Mundial sub 20 de 2027 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 colocaron nuevamente sus nombres en el escaparate, aunque ninguno tiene garantizada la continuidad en Primera División por lo conseguido con la selección.

Entre los futbolistas que participaron en el proceso aparecen situaciones muy distintas. Hugo Camberos y Santiago Sandoval ya tienen recorrido con Chivas; Cristóbal Alfaro cambió Pachuca por Atlante; Juan Sigala acaba de llegar a FC Juárez; Henrique Simeone y Diego Ramírez buscan abrirse camino en Tigres, mientras Juan Echilvestre intenta transformar su debut con Santos Laguna en mayor continuidad. El regreso a sus instituciones marcará ahora el siguiente paso después del campeonato.

Hugo Camberos busca recuperar protagonismo con Chivas

Camberos es uno de los integrantes de esta generación con mayor recorrido previo en Liga MX. Debutó con Guadalajara en enero de 2025 y en el Clausura de ese año participó en 15 encuentros, 10 como titular, además de ser reconocido posteriormente como mejor novato de la temporada. Su situación cambió con Gabriel Milito, ya que para el siguiente torneo tuvo siete apariciones y 136 minutos en un semestre en el que su posición natural de extremo encontró menos espacio dentro del sistema del entrenador argentino.

El plan de Hugo Camberos: consolidarse en Chivas | Imago 7

Su actuación con México vuelve a colocarlo ante una competencia interna distinta. Camberos ya superó la etapa del debut; ahora necesita encontrar una función constante dentro del esquema de Chivas y recuperar los minutos que tuvo al inicio de su carrera profesional. El propio Álex Diego señaló después del campeonato que todavía le falta consolidarse en Primera División, por lo que su regreso a Guadalajara representa uno de los casos a seguir tras el Premundial sub 20 de la Concacaf.

Cristóbal Alfaro, de héroe de la final a una nueva etapa con Atlante

Alfaro vuelve a su club después de marcar los dos goles de México en la final contra Estados Unidos, pero también regresa a un escenario nuevo. El central formado en Pachuca debutó en Primera División durante el Clausura 2026 ante Toluca y posteriormente dejó a los Tuzos para convertirse en refuerzo del Atlante para el Apertura 2026, justo en el torneo del regreso de los Potros a la Liga MX.

Su reto inmediato será transformar el impulso de la selección en oportunidades dentro de la defensa azulgrana. Alfaro llegó como uno de los centrales incorporados para fortalecer la plantilla y aparece registrado con el primer equipo, aunque todavía no había sumado participación liguera en el arranque del campeonato antes de concentrarse con el combinado juvenil. El defensor pasa así de disputar sus primeros minutos con Pachuca a intentar establecerse en una plantilla diferente.

Santiago Sandoval, a consolidarse con el Guadalajara

Sandoval había avanzado varios pasos en su proceso antes de incorporarse a la selección. Chivas renovó su contrato hasta 2029 y lo considera parte de su proceso de consolidación con el primer equipo. Durante el Clausura 2026 tomó mayor protagonismo y marcó dos goles en pocos minutos contra Tigres durante los cuartos de final, actuación que permitió al Guadalajara avanzar a semifinales.

Santiago Sandoval podría regresar con Chivas | Imago7

Juan Echilvestre busca continuidad con Santos

Juan Carlos Echilvestre lleva prácticamente toda su formación dentro de Santos Laguna. El lateral ingresó a la estructura albiverde desde el Apertura 2021 y recorrió las diferentes categorías hasta debutar con el primer equipo durante el Clausura 2026 frente a Cruz Azul. Antes del Premundial seguía registrado dentro de la estructura juvenil de Santos, aunque ya había cruzado la puerta de Primera División.

El campeonato con México puede darle una nueva referencia cuando vuelva a Torreón. Echilvestre incluso marcó en los cuartos de final ante Panamá, pero en Santos su desafío será aumentar la frecuencia de sus convocatorias y dejar de depender de participaciones aisladas con el primer equipo. La institución lo ha mantenido dentro de sus procesos de selección nacional y lo identifica como uno de sus canteranos con recorrido en el representativo sub 20.

Henrique Simeone: Tigres ya le abrió la puerta de Primera División

Simeone llegó a Tigres procedente de las categorías juveniles de Botafogo y rápidamente avanzó dentro de la estructura felina. El mediocampista nacido en Río de Janeiro debutó en Primera División frente a Tijuana durante la jornada 13 del Clausura 2026, después de comenzar su proceso en la categoría sub 21 del conjunto regiomontano.

Henrique Simeone ya es parte de Tigres | Instagram:@henrique.simeone

El Apertura 2026 representa un paso diferente. Simeone ya aparece dentro del plantel de Tigres para la temporada 2026-27, por lo que su objetivo pasa de conseguir el debut a convertirse en una alternativa de rotación en un mediocampo con competencia de futbolistas de mayor experiencia. Su participación con México también amplió su recorrido internacional después de que eligiera representar al país por la nacionalidad mexicana de su padre.

Diego Ramírez, del título con México a buscar otro salto en Tigres

Ramírez también conoce la Primera División, aunque todavía permanece vinculado principalmente con las categorías juveniles de Tigres. El atacante debutó en Liga MX el 19 de abril de 2025 y actualmente aparece registrado en la categoría sub 21 para el Apertura 2026. Su formación incluye un bicampeonato de goleo en categorías inferiores y un proceso que ya lo llevó a recibir oportunidades con el plantel profesional.

Durante el Premundial sub 20 de la Concacaf marcó ante Guatemala y posteriormente tuvo participación en la fase de eliminación. Su siguiente objetivo será trasladar ese rendimiento al día a día de Tigres y conseguir que sus apariciones con el primer equipo dejen de ser esporádicas.

El campeonato conseguido ante Estados Unidos deja así una fotografía del presente, pero no resuelve el siguiente paso profesional. Lo que ocurra durante el Apertura 2026 marcará cuánto del éxito de México sub 20 consigue trasladarse de inmediato a la Liga MX.

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