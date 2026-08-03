Pumas ve la Leagues Cup como una oportunidad de probarse a nivel internacional: “Hay que soñar”

Esteban Solari y Adalberto Carrasquilla apuntan alto en la previa del debut universitario ante el Charlotte FC

Pumas iniciará este martes 4 de agosto su participación en la Leagues Cup 2026 frente a Charlotte FC, en un encuentro programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Antes del debut, Esteban Solari y Adalberto Carrasquilla hablaron sobre el objetivo del equipo universitario y la exigencia que representa competir contra clubes de la Major League Soccer.

El técnico aseguró que el torneo ofrece a los auriazules una oportunidad para evaluar su nivel fuera de la Liga MX. “Mucha ilusión por comenzar un torneo nuevo, con la posibilidad de venir a competir a nivel internacional contra una liga que ha crecido mucho en los últimos años”, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa virtual. “Para nosotros es un desafío, una oportunidad también de probarnos a nivel internacional y de seguir creciendo como equipo compitiendo ante grandes rivales”, agregó.

Solari también señaló que el conjunto auriazul no tomará el compromiso como parte de una preparación. “No juego partidos amistosos, son torneos importantes, la oportunidad de competir por una copa creo que es buena”, indicó, al tiempo que agregó que la Leagues Cup también permitirá observar el desarrollo de un plantel en el que varios futbolistas todavía acumulan pocos minutos.

Otro de los factores que Pumas deberá enfrentar será la superficie sintética del estadio de Charlotte. Solari destacó la necesidad de una adaptación inmediata ante un rival que cuenta con varios jugadores extranjeros y que mantiene un ritmo físico durante los partidos. El estratega consideró que este tipo de encuentros servirá al equipo para aprender a competir en escenarios distintos.

“Estamos en una fase de desarrollo del equipo, muchos jugadores que han jugado pocos minutos y venir acá a una cancha difícil como esta de acá contra un equipo que tiene muchísimos jugadores extranjeros, que tiene calidad, que tiene un ritmo de juego bueno. Nosotros rápido adaptarnos a lo que es jugar en un campo sintético, saber cómo jugar estos partidos y aprender a competir en partidos que son fundamentales para el futuro también”.

Por su parte, Carrasquilla coincidió en que el torneo permitirá medir el avance del plantel universitario. “Es una gran oportunidad para medir el nivel del club, de este nuevo grupo que estamos armando y con gran ilusión de cruzar a la siguiente fase”, declaró el mediocampista panameño.

El futbolista también destacó su experiencia previa en la MLS, donde ya enfrentó a Charlotte. “Sé cómo se preparan los equipos, sé cómo juegan. Es un equipo muy competitivo y la gran mayoría en la MLS tiene el mismo estilo de juego: es muy físico y se corre mucho”, explicó Carrasquilla sobre las características que espera encontrar en el debut. “Eso es muy importante porque el día de mañana sé a lo que me voy a enfrentar. Es un gran torneo, una gran oportunidad para nosotros los Pumas que queremos ir por todo este año y creo que estamos iniciando el torneo bien”.

Pumas llegará al partido después de vencer 2-1 al Toluca y 5-1 a los Bravos de Juárez como visitante. El equipo dirigido por Solari ocupa el cuarto lugar del Apertura 2026 con seis puntos, mientras Charlotte viene de perder 2-1 frente al Chicago Fire y se encuentra en la séptima posición de la Conferencia Este de la MLS.

Será el primer enfrentamiento oficial entre Charlotte FC y Pumas. Ambos equipos quedaron eliminados durante la fase inicial de la edición anterior, por lo que el resultado de la primera jornada tendrá incidencia en sus opciones de avanzar. “Hay que soñar, hay que ir por todas”, concluyó Carrasquilla antes del inicio del camino universitario en la Leagues Cup.

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