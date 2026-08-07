Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: ¿Qué dijo en la ceremonia de posesión 2026?
Abelardo de la Espriella inició su mandato presidencial en Cali ante líderes internacionales y exmandatarios.
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Este viernes 7 de agosto de 2026, en la ciudad de Cali, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, quien sucede a Gustavo Petro. Durante el evento el mandatario le habló a los ciudadanos y a todos los asistentes a la Arena USC, esto en la Universidad Santiago de Cali.
¿Cuál fue el mensaje de Abelardo de la Espriella en la ceremonia de posesión presidencial 2026?
“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden y la libertad. Confirmo mi intención de derrotar el narcoterrorismo. Ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y la libertad. Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden de combatir a todas las estructuras criminales, los integrantes de bandas y del narcoterrorismo”.
“Nadie será perseguido por pensar distinto. Respetaré la independencia de las ramas del poder. El equilibro de los poderes públicos es garantía de la libertad. Prometo que gobernaré desde las regiones. Dedicaré todas mis energías a recorrer el territorio nacional”.
Gianni Infantino y todos los invitados en la posesión del presidente De la Espriella
Una lista larga de invitados asistieron a la posesión del nuevo mandatario de la República. Esta incluye tanto a líderes internacionales como a figuras de la política nacional. A continuación algunos de ellos:
Presidentes de estado
- España: El Rey Felipe VI.
- Argentina: Javier Milei.
- Ecuador: Daniel Noboa.
- Paraguay: Santiago Peña.
- Panamá: José Raúl Mulino.
- Costa Rica: Laura Fernández.
- Chile: José Antonio Kast.
- Honduras: Nasry “Tito” Asfura.
- República Dominicana: Luis Abinader.
- Bolivia: Rodrigo Paz.
Delegación de Estados Unidos
- Todd Blanche (Fiscal General Interino, encabeza la delegación).
- Terrance C. Cole (Administrador de la DEA).
- Hugo Guevara (Encargado de Negocios de la Embajada en Bogotá).
- Joseph M. Humire (Subsecretario Adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas).
- Kristopher D. Jarvis (Jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan).
Invitados nacionales y expresidentes
- Expresidentes de Colombia: Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque.
- Integrantes del nuevo gabinete ministerial e invitados de la bancada del Congreso.
¿Cuánto tiempo dura el mandato presidencial en Colombia?
Según la Constitución Política colombiana, el periodo presidencial dura cuatro años. En el caso de Abelardo de la Espriella, comienza el 7 de agosto del 2026 y culmina ese mismo día, pero en 2030.
¿Hay reelección de presidente en Colombia? Esto dice la Ley
En Colombia, actualmente, no existe la reelección presidencial. Por lo general cada cuatro años se celebran las elecciones, aunque se debe mencionar que en dos ocasiones sí se reeligió a un mandatario, siendo estos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. De resto, ningún otro a sido jefe de estado por dos ocasiones seguidas.
¿Quiénes han sido los presidentes de Colombia en la historia? Listado completo
Desde que apareció la figura presidencial en 1819, estos son los más de 100 mandatarios que han estado al mando de Colombia:
- Simón Bolívar
- Domingo Caycedo
- Joaquín Mosquera
- Rafael Urdaneta
- Francisco de Paula Santander
- José Ignacio de Márquez
- Pedro Alcántara Herrán
- Tomás Cipriano de Mosquera
- José Hilario López
- José María Obando
- José María Melo
- Manuel María Mallarino
- Mariano Ospina Rodríguez
- Tomás Cipriano de Mosquera (segundo periodo)
- Manuel Murillo Toro
- Santos Acosta
- Santos Gutiérrez
- Eustorgio Salgar
- Manuel Murillo Toro (segundo periodo)
- Santiago Pérez
- Aquileo Parra
- Julián Trujillo Largacha
- Rafael Núñez
- Francisco Javier Zaldúa
- José Eusebio Otálora
- Eliseo Payán
- Carlos Holguín Mallarino
- Miguel Antonio Caro
- Manuel Antonio Sanclemente
- José Manuel Marroquín
- Rafael Reyes
- Jorge Holguín
- Ramón González Valencia
- Carlos Eugenio Restrepo
- José Vicente Concha
- Marco Fidel Suárez
- Pedro Nel Ospina
- Miguel Abadía Méndez
- Enrique Olaya Herrera
- Alfonso López Pumarejo
- Eduardo Santos
- Mariano Ospina Pérez
- Laureano Gómez
- Roberto Urdaneta Arbeláez
- Gustavo Rojas Pinilla
- Junta Militar de Gobierno
- Alberto Lleras Camargo
- Guillermo León Valencia
- Carlos Lleras Restrepo
- Misael Pastrana Borrero
- Alfonso López Michelsen
- Julio César Turbay Ayala
- Belisario Betancur
- Virgilio Barco Vargas
- César Gaviria Trujillo
- Ernesto Samper Pizano
- Andrés Pastrana Arango
- Álvaro Uribe Vélez
- Juan Manuel Santos
- Iván Duque Márquez
- Gustavo Petro Urrego