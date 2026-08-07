Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: ¿Qué dijo en la ceremonia de posesión 2026?

Abelardo de la Espriella inició su mandato presidencial en Cali ante líderes internacionales y exmandatarios.

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia | Reuters

Este viernes 7 de agosto de 2026, en la ciudad de Cali, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, quien sucede a Gustavo Petro. Durante el evento el mandatario le habló a los ciudadanos y a todos los asistentes a la Arena USC, esto en la Universidad Santiago de Cali.

¿Cuál fue el mensaje de Abelardo de la Espriella en la ceremonia de posesión presidencial 2026?

“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden y la libertad. Confirmo mi intención de derrotar el narcoterrorismo. Ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y la libertad. Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden de combatir a todas las estructuras criminales, los integrantes de bandas y del narcoterrorismo”.

“Nadie será perseguido por pensar distinto. Respetaré la independencia de las ramas del poder. El equilibro de los poderes públicos es garantía de la libertad. Prometo que gobernaré desde las regiones. Dedicaré todas mis energías a recorrer el territorio nacional”.

Gianni Infantino y todos los invitados en la posesión del presidente De la Espriella

Una lista larga de invitados asistieron a la posesión del nuevo mandatario de la República. Esta incluye tanto a líderes internacionales como a figuras de la política nacional. A continuación algunos de ellos:

Presidentes de estado

España: El Rey Felipe VI.

El Rey Felipe VI. Argentina: Javier Milei.

Javier Milei. Ecuador: Daniel Noboa.

Daniel Noboa. Paraguay: Santiago Peña.

Santiago Peña. Panamá: José Raúl Mulino.

José Raúl Mulino. Costa Rica: Laura Fernández.

Laura Fernández. Chile: José Antonio Kast.

José Antonio Kast. Honduras: Nasry “Tito” Asfura.

Nasry “Tito” Asfura. República Dominicana: Luis Abinader.

Luis Abinader. Bolivia: Rodrigo Paz.

Delegación de Estados Unidos

Todd Blanche (Fiscal General Interino, encabeza la delegación).

(Fiscal General Interino, encabeza la delegación). Terrance C. Cole (Administrador de la DEA).

(Administrador de la DEA). Hugo Guevara (Encargado de Negocios de la Embajada en Bogotá).

(Encargado de Negocios de la Embajada en Bogotá). Joseph M. Humire (Subsecretario Adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas).

(Subsecretario Adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas). Kristopher D. Jarvis (Jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan).

Invitados nacionales y expresidentes

Expresidentes de Colombia: Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque.

Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque. Integrantes del nuevo gabinete ministerial e invitados de la bancada del Congreso.

¿Cuánto tiempo dura el mandato presidencial en Colombia?

Según la Constitución Política colombiana, el periodo presidencial dura cuatro años. En el caso de Abelardo de la Espriella, comienza el 7 de agosto del 2026 y culmina ese mismo día, pero en 2030.

¿Hay reelección de presidente en Colombia? Esto dice la Ley

En Colombia, actualmente, no existe la reelección presidencial. Por lo general cada cuatro años se celebran las elecciones, aunque se debe mencionar que en dos ocasiones sí se reeligió a un mandatario, siendo estos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. De resto, ningún otro a sido jefe de estado por dos ocasiones seguidas.

¿Quiénes han sido los presidentes de Colombia en la historia? Listado completo

Desde que apareció la figura presidencial en 1819, estos son los más de 100 mandatarios que han estado al mando de Colombia:

Simón Bolívar

Domingo Caycedo

Joaquín Mosquera

Rafael Urdaneta

Francisco de Paula Santander

José Ignacio de Márquez

Pedro Alcántara Herrán

Tomás Cipriano de Mosquera

José Hilario López

José María Obando

José María Melo

Manuel María Mallarino

Mariano Ospina Rodríguez

Tomás Cipriano de Mosquera (segundo periodo)

Manuel Murillo Toro

Santos Acosta

Santos Gutiérrez

Eustorgio Salgar

Manuel Murillo Toro (segundo periodo)

Santiago Pérez

Aquileo Parra

Julián Trujillo Largacha

Rafael Núñez

Francisco Javier Zaldúa

José Eusebio Otálora

Eliseo Payán

Carlos Holguín Mallarino

Miguel Antonio Caro

Manuel Antonio Sanclemente

José Manuel Marroquín

Rafael Reyes

Jorge Holguín

Ramón González Valencia

Carlos Eugenio Restrepo

José Vicente Concha

Marco Fidel Suárez

Pedro Nel Ospina

Miguel Abadía Méndez

Enrique Olaya Herrera

Alfonso López Pumarejo

Eduardo Santos

Mariano Ospina Pérez

Laureano Gómez

Roberto Urdaneta Arbeláez

Gustavo Rojas Pinilla

Junta Militar de Gobierno

Alberto Lleras Camargo

Guillermo León Valencia

Carlos Lleras Restrepo

Misael Pastrana Borrero

Alfonso López Michelsen

Julio César Turbay Ayala

Belisario Betancur

Virgilio Barco Vargas

César Gaviria Trujillo

Ernesto Samper Pizano

Andrés Pastrana Arango

Álvaro Uribe Vélez

Juan Manuel Santos

Iván Duque Márquez

Gustavo Petro Urrego

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