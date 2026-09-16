Rating Colombia del 15 de septiembre de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ se hace inalcanzable

En Claro Sports se pueden informar sobre todo los detalles del rating de la televisión colombiana para el martes 15 de septiembre.

Yo Me Llamo Colombia | Caracol Televisión.

Los colombianos siguen dejando en claro cual es su programación predilecta en cuanto a los canales nacionales. La producción estelar de Caracol TV, ‘Yo me llamo’, sigue siendo líder suprema del rating de la televisión colombiana. En Claro Sports les contamos todos los detalles al respecto.

Rating en Colombia del 15 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,23 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,46 % Espacio político: Oposición Gobierno Nacional – Caracol TV | 11,29 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,77 % Pa seguirte queriendo – RCN | 7,02 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,99 % María la caprichosa – Caracol TV | 6,89 % Noticias RCN PRM | 5,56 % Espacio político: Oposición Gobierno Nacional – RCN | 5,45 % La rosa de Guadalupe – RCN | 5,19 %

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Programación deportiva para el 16 de septiembre

2:00 p.m. | AC Milán vs Benfica | Europa League.

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Santos | Copa Sudamericana.

5:00 p.m. | LDU vs Palmeiras | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Corinthians vs Estudiantes de La Plata | Copa Libertadores.

6:15 p.m. | Once Caldas vs Deportes Tolima | Liga BetPlay.

8:20 p.m. | Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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