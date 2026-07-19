España y la fórmula del campeón: así repitió el ciclo Eurocopa-Mundial de 2008-2010

España se coronó campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la prórroga, repitiendo el ciclo histórico de haber ganado también la Eurocopa

España repite como campeón de Europa y del Mundial | Reuters/Mark J Rebilas

España volvió a alcanzar la cima del futbol mundial y lo hizo siguiendo un camino que ya había recorrido 16 años atrás. La conquista del Mundial 2026 completó un nuevo ciclo histórico para la selección española, que repitió una fórmula que parecía irrepetible: ganar la Eurocopa y dos años después levantar la Copa del Mundo.

La primera vez que España logró esta combinación fue entre 2008 y 2010, cuando una generación encabezada por Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas y compañía transformó la historia del futbol español. Ahora, entre 2024 y 2026, una nueva camada tomó el relevo y volvió a colocar a La Roja como campeona de Europa y del mundo.

El punto de partida de ambos procesos fue la Eurocopa. En 2008, España terminó con una sequía de títulos al conquistar el torneo continental en Austria y Suiza, donde derrotó a Alemania en la final con un gol de Fernando Torres. Aquel campeonato marcó el inicio de una etapa de dominio internacional.

La historia volvió a comenzar en 2024. España ganó la Eurocopa disputada en Alemania después de vencer a Inglaterra en la final, con una generación que mezcló juventud y experiencia. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz tomaron protagonismo en un equipo que recuperó la identidad futbolística del país.

Dos años después llegó la segunda parte de la historia. España conquistó el Mundial 2026 tras superar distintas pruebas ante rivales de alto nivel y derrotar a Argentina en la final. El título confirmó que la victoria europea no era un hecho aislado, sino el inicio de un nuevo periodo de protagonismo internacional.

Además de los resultados, existen similitudes en la construcción de ambos campeones. La selección de 2010 tenía una fuerte influencia del Barcelona, con futbolistas formados bajo una idea basada en la posesión, la circulación del balón y el protagonismo colectivo. En 2026, nuevamente el conjunto azulgrana aportó una parte importante de la plantilla, con figuras como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí y Ferran Torres.

También coincidieron los perfiles de los entrenadores. Vicente del Bosque tomó la base construida por Luis Aragonés y logró mantener la estabilidad del grupo hasta conseguir el Mundial. Luis de la Fuente siguió un proceso similar: conocía a muchos de los futbolistas desde categorías juveniles y construyó un equipo donde el funcionamiento colectivo estuvo por encima de los nombres individuales.

Otra similitud apareció en la forma de ganar. España 2010 levantó el título mundial con una final cerrada ante Países Bajos que se resolvió en tiempos extra gracias al gol de Andrés Iniesta al minuto 116. En 2026, la historia volvió a definirse después de los 90 minutos: Ferran Torres apareció en la prórroga para marcar el único tanto ante Argentina y darle a España su segunda estrella.

La diferencia principal entre ambas generaciones está en los protagonistas. Mientras aquella selección tenía a futbolistas que marcaron una época como Xavi, Iniesta, Casillas y Villa, el equipo campeón de 2026 cuenta con una generación más joven liderada por Lamine Yamal, además de jugadores que asumieron responsabilidades en distintos momentos del torneo.

España consiguió repetir un ciclo que parecía único. De la Eurocopa 2008 al Mundial 2010, y de la Eurocopa 2024 al Mundial 2026, el futbol español encontró nuevamente la fórmula para conquistar Europa y después el mundo. Dos generaciones distintas, dos épocas diferentes, pero una misma historia: La Roja vuelve a ser campeona mundial.

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