¿Destino o casualidad? Las coincidencias entre la España finalista del Mundial 2026 y la campeona de Sudáfrica 2010

Más allá del rendimiento futbolístico, el recorrido del equipo ha reavivado una serie de coincidencias con aquella generación que hizo historia

España hace soñar a sus aficionados | Claro Sports

España volverá a disputar una final de la Copa del Mundo. Dieciséis años después de conquistar su única estrella en Sudáfrica 2010, La Roja derrotó a Francia para instalarse nuevamente en el partido por el título y ahora espera al vencedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Más allá del rendimiento futbolístico, el recorrido del equipo ha reavivado una serie de coincidencias con aquella generación que hizo historia.

Desde el inicio del torneo comenzaron a aparecer paralelismos que llamaron la atención de los aficionados españoles. Aunque no tienen influencia en lo que ocurre dentro del campo, las similitudes entre ambos Mundiales han alimentado la ilusión de una afición que sueña con ver a su selección levantar nuevamente el trofeo.

Una de las coincidencias más comentadas es que los dos Mundiales comenzaron un 11 de junio. Tanto Sudáfrica 2010 como la edición de 2026 arrancaron exactamente el mismo día del calendario, un detalle que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la selección española.

El partido inaugural también tuvo un elemento en común. En ambas ediciones México estuvo presente en el encuentro que abrió la Copa del Mundo. En 2010 empató 1-1 frente a Sudáfrica, mientras que en 2026 el Tri volvió a disputar el primer partido del torneo, ahora con una victoria de 2-0 sobre el conjunto africano.

En el plano deportivo, España también repitió su ubicación en la fase de grupos. Igual que en Sudáfrica, La Roja fue colocada en el Grupo H, desde donde construyó su camino hacia las rondas de eliminación directa. Además, el último compromiso de la fase de grupos volvió a ser frente a un rival de la Conmebol, tal como ocurrió en 2010 cuando enfrentó a Chile y en esta edición frente a Uruguay.

Otra similitud aparece en la conformación de la plantilla. La selección dirigida por Luis de la Fuente contó con ocho futbolistas del Barcelona: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal. En 2010, la base del equipo campeón también estaba integrada por ocho jugadores del conjunto blaugrana, un factor que volvió a darle identidad al seleccionado español.

Las coincidencias continúan fuera de la selección. Antes del Mundial de 2010, el Barcelona había conquistado LaLiga, algo que volvió a suceder antes de la Copa del Mundo de 2026 con la obtención del campeonato número 29 del club catalán. Además, España llegó a ambos torneos como vigente campeona de Europa, tras ganar la Eurocopa de 2008 y la de 2024, respectivamente.

A estos elementos se suman otros detalles que han cobrado fuerza entre los aficionados: el regreso de Shakira como intérprete de la canción oficial del Mundial, el cruce ante Portugal en octavos de final con triunfo español por 1-0, y el antecedente de una Francia que llegaba después de perder una final mundialista, como ocurrió antes de Sudáfrica 2010 y nuevamente previo al torneo de 2026.

Ninguna de estas coincidencias garantiza el desenlace, pero sí han convertido el camino de España en uno de los temas más comentados de la Copa del Mundo. Ahora, con el boleto asegurado para la final, la posibilidad de repetir la historia dependerá únicamente de lo que ocurra sobre el césped ante Inglaterra o Argentina.

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