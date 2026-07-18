Mbappé marca doblete ante Inglaterra y supera a Messi para convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

El delantero galo llegó a las 10 anotaciones en la justa de Norteamérica 2026, con lo que se encuentra en la cima de la tabla de goleo

Mbappé registra 22 tantos en tres Copas del Mundo | Reuters

Kylian Mbappé volvió a escribir su nombre en la historia de la Copa del Mundo. El delantero francés marcó dos goles frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, actuación que le permitió llegar a 22 anotaciones acumuladas dentro del torneo.

Con su doblete, Mbappé superó el registro de Lionel Messi, quien había alcanzado 21 goles en Copas del Mundo, luego de no poder sumar en sus últimos dos compromisos ante Suiza e Inglaterra. El atacante de Francia se colocó así en el primer lugar de la clasificación histórica, después de participar en las ediciones de Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

El futbolista francés comenzó el encuentro con la posibilidad de cerrar el campeonato entre los principales candidatos a la Bota de Oro. Sus dos anotaciones contra Inglaterra en el duelo por tercer lugar elevaron su cuenta a 10 goles en esta edición, una cifra que ningún jugador alcanzaba desde Alemania 1970.

La actuación individual de Mbappé no fue suficiente para darle el tercer puesto a Francia, que perdió 6-4 frente al conjunto inglés en el Estadio Miami. Inglaterra llegó a colocarse con cuatro goles de ventaja, pero el doblete del atacante y otra anotación de Bradley Barcola acercaron al equipo dirigido por Didier Deschamps. En un cierre de locura, los británicos encontraron dos anotaciones más y Ousmané Dembélé hizo menor la diferencia.

Kiki se convirtió además en el quinto futbolista que marca nueve o más goles durante una misma Copa del Mundo. El registro confirma la producción ofensiva que mantuvo durante la competencia, en la que Francia avanzó hasta las semifinales antes de caer ante España. En solo tres justas mundialistas ha escrito su nombre con letras de oro en la historia de la competencia.

El récord de más goles en una sola edición continúa en poder de Just Fontaine, quien anotó 13 con Francia durante Suecia 1958. Después aparecen el húngaro Sándor Kocsis, con 11 en 1954, y Gerd Müller y Kylian, ambos con 10 tantos en 1970 y 2026, respectivamente.

Eusébio completa este grupo con los nueve goles que consiguió para Portugal durante Inglaterra 1966. Mbappé fue el primer jugador en 56 años que logró alcanzar al menos 10 anotaciones en una misma edición mundialista, desde lo conseguido por Müller con Alemania Federal. Ahora solo faltaría ver lo que pueda hacer Leo Messi en la final del certamen entre España y Argentina.

A sus 27 años, el capitán de Francia cerró el Mundial 2026 con una nueva marca individual. Sus 22 goles lo colocan como máximo anotador histórico de la Copa del Mundo y amplían una trayectoria que incluye el título de 2018 y el subcampeonato de 2022.

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