¿Messi todavía puede perder la Bota de Oro? Esto necesitan Kane y Mbappé para ganarle el trofeo a Leo

El astro argentino conserva ventaja por asistencias, pero Mbappé y Kane tendrán una última oportunidad durante el partido por el tercer lugar

La pelea por la Bota de Oro está al rojo vivo | REUTERS

Lionel Messi llegará a la final del Mundial 2026 como líder provisional de la lucha por la Bota de Oro, aunque todavía no tiene asegurado el reconocimiento. El capitán de Argentina suma ocho goles y cuatro asistencias, los mismos tantos que Kylian Mbappé, pero una asistencia más que el delantero francés.

El último fin de semana del torneo mantiene abierto el premio porque Mbappé y Harry Kane disputarán el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra antes de la final de Argentina contra España. De esta manera, los dos perseguidores podrán establecer una nueva cifra y trasladar toda la presión a Messi para el encuentro definitivo.

Mbappé cuenta con ocho anotaciones y tres asistencias, mientras Kane registra seis goles y una asistencia. El francés parte en igualdad de tantos con Messi, pero pierde el desempate actual; el capitán inglés necesita una actuación de varios goles para recuperar terreno antes de que Argentina cierre su participación.

¿Cómo se define la Bota de Oro del Mundial 2026?

El primer criterio para entregar la Bota de Oro es la cantidad de goles anotados durante el torneo. Si dos o más futbolistas terminan con la misma cifra, la FIFA toma en cuenta el número de asistencias; si la igualdad continúa, el premio corresponde al jugador que haya necesitado menos minutos para conseguir sus anotaciones.

Por esa razón, Messi ocupa actualmente el primer lugar pese a estar empatado con Mbappé en ocho goles. Las cuatro asistencias del argentino superan las tres del atacante francés, mientras Kane aparece más atrás tanto en anotaciones como en pases de gol.

El escenario también significa que no basta con igualar la cifra de Messi para arrebatarle automáticamente el trofeo. Mbappé y Kane deberán superar sus goles o reducir la diferencia en asistencias, antes de recurrir al criterio relacionado con los minutos disputados.

Messi jugará su tercera final en la máxima justa del fútbol | Reuters

¿Qué necesita Mbappé para quitarle la Bota de Oro a Messi?

La ruta más directa para Mbappé consiste en marcar contra Inglaterra y esperar que Messi no anote frente a España. Un gol del francés lo colocaría con nueve, por encima de los ocho del argentino, sin importar la diferencia que existe actualmente en asistencias.

En caso de que Mbappé y Messi marquen la misma cantidad de goles en sus respectivos partidos, ambos continuarían igualados y el argentino conservaría la ventaja si tampoco cambia la diferencia en asistencias. El francés necesita producir al menos una asistencia más que Messi para empatar ese apartado y llevar la definición a los minutos jugados; requeriría dos más para superarlo directamente en ese criterio.

Por ejemplo, si Mbappé marca un gol ante Inglaterra y termina con nueve, Messi podría recuperar el primer puesto anotando también en la final. Ambos quedarían igualados, pero las cuatro asistencias actuales del argentino mantendrían la diferencia sobre las tres del francés, siempre que ninguno agregue otro pase de gol.

Mbappé estaba llamado a ser protagonista en la final | Reuters

El delantero de Francia busca además convertirse en el primer jugador que conquista dos Botas de Oro mundialistas, después de quedarse con la correspondiente a Qatar 2022 gracias a sus ocho anotaciones. Ningún futbolista ha ganado el reconocimiento en dos ediciones distintas.

¿Qué necesita Harry Kane para ganar la Bota de Oro?

El escenario de Kane es más complicado. El delantero inglés suma seis goles, dos menos que Messi y Mbappé, por lo que necesita al menos un triplete contra Francia para alcanzar nueve anotaciones y colocarse provisionalmente por encima de ambos.

Un doblete llevaría a Kane a ocho goles, pero seguiría detrás de Messi y Mbappé por las asistencias. El inglés cuenta con una, frente a las cuatro del argentino y las tres del francés, de modo que igualar la cifra goleadora no sería suficiente salvo que también consiguiera varios pases de gol durante el partido por el tercer puesto.

Incluso un triplete podría no garantizarle el premio. Si Kane termina con nueve y Messi anota una vez contra España, ambos quedarían igualados, pero el argentino conservaría una amplia ventaja en asistencias. Si Mbappé también marca ante Inglaterra, el inglés tendría que superar los registros de los dos líderes en el mismo encuentro.

Para depender únicamente de sí mismo antes de la final, Kane necesitaría una actuación de al menos cuatro goles que lo coloque en diez, aunque Messi todavía podría responder durante el encuentro por el título. El capitán inglés ya conoce este reconocimiento, pues ganó la Bota de Oro de Rusia 2018 con seis anotaciones.

Messi tendrá la última oportunidad ante España

La ventaja deportiva para Messi es que Argentina jugará después del encuentro Francia vs Inglaterra, por lo que conocerá exactamente cuántos goles necesita contra España. Si Mbappé y Kane no consiguen aumentar sus registros, al argentino le bastará mantener sus ocho anotaciones y su ventaja en asistencias.

Messi puede perder todavía la Bota de Oro, pero comienza el último fin de semana dependiendo de sí mismo. Mbappé necesita superarlo en goles o revertir el desempate por asistencias, mientras Kane está obligado a firmar un partido de múltiples anotaciones para mantenerse en la pelea.

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