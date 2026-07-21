Dibu Martínez pone en duda su continuidad con Argentina tras perder la final del Mundial 2026

Emiliano ‘Dibu’ Martínez registró 11 atajadas durante la final de España vs Argentina de la Copa del Mundo 2026, pero podría haber sido su último partido

Dibu Martínez podría retirarse de la selección argentina | Reuters

Emiliano ‘Dibu’ Martínez registró 11 atajadas durante la final entre España y Argentina de la Copa del Mundo 2026; sin embargo, no fue suficiente y la Albiceleste perdió frente a la Roja con un gol de Ferran Torres en los últimos minutos del segundo tiempo extra. El duro golpe de este domingo 19 de julio habría sido tan fuerte que el portero se tomó algunas horas para reflexionar sobre su futuro con el equipo que actualmente dirige Lionel Scaloni.

El arquero del Aston Villa publicó un mensaje en redes sociales en el que explicó que se tomará un tiempo para pensar si ha llegado el momento de dar un paso al costado tras el dolor de perder la Copa del Mundo, la primera que se disputó en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que Dibu Martínez no anunció oficialmente su retiro de la selección argentina, sus palabras sacudieron a los aficionados del conjunto sudamericano debido a que el guardameta se convirtió en la figura del equipo durante el partido frente a España en el MetLife Stadium. Un posible retiro dejaría vacante la portería en medio de una eventual reconstrucción de la plantilla de cara al próximo ciclo mundialista.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, declaró Dibu Martínez a través de redes sociales.

Con sus 11 atajadas en el MetLife Stadium, el portero argentino se convirtió en el futbolista con más intervenciones de este tipo en una final de la Copa del Mundo. Sin embargo, en contraste, Argentina no registró ni un solo disparo a puerta durante los 120 minutos del encuentro, reflejo del dominio que ejerció España a lo largo del partido disputado en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, también dejó en el aire su futuro al señalar que piensa cumplir su contrato con la selección hasta diciembre y que después analizará qué pasará con su carrera. A su llegada al país fue cuestionado tanto por su continuidad como por la de Dibu Martínez y la del resto de futbolistas que podrían poner fin a un ciclo con la Albiceleste.

“Yo creo que son cosas que, después de un torneo así, son normales, son cosas que uno puede decir, se replantea. Y hasta diciembre, como digo, estamos acá. Yo creo que de verdad lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante… Lo más importante es Argentina, la selección. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si hemos vuelto a tener, yo creo que nunca lo perdimos”, sentenció Lionel Scaloni ante los medios de comunicación.

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