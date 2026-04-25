Malacateco vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Comunicaciones, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Todo se define en Santa Lucía y el margen de error es mínimo. Malacateco y Comunicaciones se enfrentan en un partido clave por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará este domingo 26 de abril en un cierre de fase regular con realidades muy distintas. El último antecedente entre ambos terminó con victoria 3-2 para los Cremas.

Malacateco llega tras perder 1-2 frente a Antigua GFC. El equipo afronta este cierre de torneo con la permanencia en juego. Actualmente depende de sí mismo en parte, pero no tiene margen de error: necesita ganar para asegurar su continuidad en la Liga Nacional sin depender de otros resultados. Si empata o pierde, deberá mirar lo que hagan rivales directos como Mictlán o Guastatoya, ya que la diferencia de puntos y goles podría complicarlo en una posible igualdad en la tabla acumulada.

Por su parte, Comunicaciones viene de vencer 1-0 a Guastatoya. El equipo del Fantasma Figueroa atraviesa un tramo más estable del torneo tras confirmar su permanencia en la máxima categoría y se mantiene en la parte alta de la clasificación. Con menos presión que su rival, buscará cerrar la fase regular con otro resultado positivo que le permita mejorar su posición de cara a la siguiente etapa del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Comunicaciones de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Comunicaciones está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Santa Lucía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Comunicaciones hoy

Ni Malacateco ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Minor Díaz y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco : Miguel Jiménez, Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales, José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez, Gabino Vásquez, Joshua Trigueño, Ángel López. DT : Minor Díaz.

: Miguel Jiménez, Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales, José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez, Gabino Vásquez, Joshua Trigueño, Ángel López. : Minor Díaz. Comunicaciones: Fredy Pérez, Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal, Stheven Robles, Dairon Reyes, Karel Espino, Wilson Pineda, Omar Duarte, Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco vs Comunicaciones:

3 de marzo de 2026 | Comunicaciones 3-2 Malacateco | Torneo Clausura

23 de noviembre de 2025 | Malateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura

23 de abril de 2025 | Malacateco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

23 de febrero de 2025 | Comunicaciones 2-1 Malacateco | Torneo Clausura

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