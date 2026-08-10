Omar Artan se prepara para la Supercopa de la UEFA, tras ser rechazado en el Mundial: “Nunca dejes de soñar” 

El somalí será el primer árbitro no europeo en dirigir la Supercopa de UEFA, dos meses después de quedar fuera del Mundial 2026

Omar Abdulkadir Artan dirigirá el partido europeo | KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Omar Abdulkadir Artan estará este miércoles 12 de agosto en el centro de la cancha para el duelo entre Paris Saint-Germain y Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026. El árbitro somalí de 34 años dirigirá un partido que marcará un nuevo capítulo en su carrera: será el primer colegiado no europeo encargado de impartir justicia en la historia de esta competición.

Artan había sido seleccionado por la FIFA para el Mundial 2026 y estaba preparado para convertirse en el primer somalí en arbitrar como principal en una Copa del Mundo, pero las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país y terminó fuera del torneo.

“Fue un periodo muy difícil. Mucha gente sintió empatía por mí, porque cuando alguien lleva muchos años trabajando y se supone que va a hacer algo, pero después no puede hacerlo, es muy complicado”, recordó Artan en una entrevista publicada por UEFA antes de la Supercopa.

De la convocatoria al Mundial a ser rechazado en Estados Unidos

Artan llegó a 2026 después de un crecimiento sostenido dentro del arbitraje africano. Sus actuaciones lo llevaron a ser incluido por la FIFA entre los árbitros elegidos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria que representaba un hecho sin precedentes para Somalia.

Sin embargo, nunca pudo incorporarse al grupo arbitral. Al llegar a Miami, las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron el ingreso al país. El propio Artan explicó posteriormente que permaneció alrededor de 11 horas bajo interrogatorio antes de ser enviado de regreso, pese a asegurar que contaba con la visa correspondiente, sus documentos en regla y acreditaciones oficiales de la FIFA.

“Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta”, declaró entonces el árbitro, quien también mostró documentación de la FIFA y pruebas de su trayectoria profesional durante el proceso.

La FIFA terminó por confirmar oficialmente su baja. El organismo explicó que Artan no podría entrenar ni arbitrar durante el Mundial después de que le fuera negada la entrada y señaló que las decisiones migratorias correspondían exclusivamente a las autoridades del país anfitrión.

La situación terminó con la posibilidad de que Artan se convirtiera en el primer árbitro somalí en participar en una fase final mundialista. A su regreso a Mogadiscio fue recibido por cientos de personas y posteriormente respaldado por la Federación Somalí de Fútbol y autoridades de su país.

Dos meses después, Artan reconoce que aquel episodio continúa presente, aunque destaca la respuesta que recibió después de quedarse fuera del torneo. “Realmente agradezco el apoyo que recibí en todo el mundo; estoy muy agradecido”, señaló a UEFA.

¿Por qué UEFA eligió a Omar Artan para la Supercopa?

La oportunidad de Artan en Europa surgió a partir del acuerdo de colaboración entre UEFA y la Confederación Africana de Fútbol. Ambas organizaciones firmaron a finales de abril un memorando de entendimiento destinado a fortalecer la cooperación en distintas áreas, entre ellas el arbitraje.

Dentro de ese marco se tomó la decisión de entregar al somalí la Supercopa de Europa entre PSG, campeón de la Champions League, y Aston Villa, ganador de la Europa League. Artan recibió la noticia a principios de junio, poco después de regresar de Estados Unidos.

“Cuando recibimos la llamada fue, para mí y para mi familia, un momento realmente muy, muy feliz. Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria, y están encantados de que arbitre un partido como este”, explicó.

La designación también supone un intercambio entre los cuerpos arbitrales de ambas confederaciones. Artan considera que la experiencia puede beneficiar a los colegiados de los dos continentes.

“Para mí es fantástico que CAF esté trabajando con UEFA. El nivel en Europa es fantástico y el fútbol que juegan es muy, muy bueno. Creo que los árbitros de CAF pueden aprender mucho de UEFA y los árbitros de UEFA también pueden aprender mucho de CAF. Es mutuamente beneficioso”.

Omar Artan, una carrera marcada por primeras veces

Artan acumula una serie de designaciones que lo han colocado entre los principales árbitros africanos de los últimos años. Ingresó a la lista internacional de la FIFA en 2018 y en 2024 se convirtió en el primer árbitro somalí en participar en la Copa Africana de Naciones, donde dirigió los encuentros Túnez vs Namibia y Argelia vs Mauritania.

En 2025 volvió a romper una barrera al convertirse en el primer somalí encargado de una final de la Liga de Campeones de la CAF. También fue designado para el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 20 de Chile 2025 y cerró ese año recibiendo el premio al Árbitro Masculino del Año de la Confederación Africana de Fútbol.

Después de quedar fuera del Mundial 2026 mantuvo actividad en la liga de Somalia y a finales de junio dirigió el partido que definió el título de la Premier League de Kuwait, otra primera experiencia dentro de su trayectoria internacional.

“Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para estar aquí y estoy realmente orgulloso. Como pueden imaginar, crecí en una situación difícil, pero eso no me impidió perseguir mis sueños”, explicó.

El primer árbitro no europeo en dirigir la Supercopa

El miércoles llegará otro registro. Artan será el primer árbitro no europeo encargado de dirigir la Supercopa de UEFA y, además, el encuentro entre PSG y Aston Villa será su primer partido como árbitro en Europa.

“Esta será mi primera actuación en Europa. Tener aventuras, crear recuerdos y aprender cosas nuevas siempre es fantástico. Me siento honrado de haber sido designado para este enorme partido”, aseguró.

Artan estará acompañado por los asistentes Liban Abdoulrazack Ahmed, de Djibouti, y Stephen Eleazar Onyango Yiembe, de Kenia. El esloveno Rade Obrenovič será el cuarto árbitro, mientras que el italiano Marco Di Bello estará al frente del VAR y el español Guillermo Cuadra Fernández será el asistente de video.

“Siempre veo jugar a los equipos. Me gusta ver fútbol europeo de cualquier manera, pero hago mucha investigación sobre cómo juegan, aprendo sus comportamientos, sus tácticas y muchas cosas más”.

¿Cuándo se juega PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

Paris Saint-Germain y Aston Villa disputarán la Supercopa de Europa este miércoles 12 de agosto de 2026, con inicio programado a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en Salzburgo, Austria.

El somalí resume su recorrido con un mensaje dirigido a quienes buscan seguir el mismo camino: “Creo que si yo puedo tener éxito, cualquiera puede. Puedes hacer lo que quieras. Nunca dejes de soñar. Aprende cosas nuevas todos los días, perfecciona tus habilidades y, lo más importante, sé justo y consistente”.

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