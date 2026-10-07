Estados Unidos y Canadá, por encima de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA

Los canadienses sufrieron solo un descalabro en tres duelos y la escuadra de las Barras y las Estrellas marcó paso perfecto con cuatro triunfos

Los vecinos del norte, con mejores resultados | Imago7

La primera Fecha FIFA posterior al Mundial 2026 dejó una diferencia en los resultados de las tres principales selecciones de Concacaf. Mientras Estados Unidos y Canadá cerraron sus partidos con más victorias que derrotas, México terminó la ventana internacional sin ganar y con dos derrotas, un registro que abre la discusión sobre el momento que atraviesan los tres equipos de la región.

El contraste más marcado aparece en la Selección Mexicana. El equipo dirigido por Rafael Márquez disputó cuatro encuentros y no consiguió victoria alguna: empató 1-1 con Colombia, igualó 1-1 frente a Perú y posteriormente cayó 3-0 contra Estados Unidos y 2-0 ante Chile. En ese recorrido, México marcó solo dos goles y recibió siete en contra. Tal situación contrasta con lo hecho en el Mundial en casa, en donde llegaron hasta octavos de final tras sumar cuatro victorias, acabando dicha aventura tras una vibrante derrota 3-2 ante Inglaterra.

Estados Unidos, en cambio, tuvo una secuencia de resultados diferente. Después de caer 4-1 ante Bélgica en la Copa del Mundo, el conjunto estadounidense derrotó 4-1 a Perú, superó 4-2 a Chile, venció 3-0 a México y cerró la Fecha FIFA con un triunfo 1-0 sobre Canadá. Gran balance que da continuidad al proceso dirigido por Mauricio Pochettino.

De hecho, el triunfo frente a México se convirtió en uno de los resultados centrales de la ventana para la escuadra de las Barras y las Estrellas. El equipo controló el partido y rompió una racha de dos derrotas al hilo en el ‘Clásico de la Concacaf’. De esta manera, el conjunto estadounidense terminó con una racha de cuatro victorias consecutivas frente a selecciones de Concacaf y Sudamérica.

Canadá también completó una ventana por demás positiva. La selección de la ‘Hoja de Maple’ derrotó 1-0 a Chile, después venció 2-0 a Perú y finalmente perdió 1-0 ante sus vecinos del sur. Su balance fue de dos victorias y una derrota, con tres goles anotados y solo uno recibido en esos tres partidos.

Partidos de la selección de los Estados Unidos en esta Fecha FIFA

Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre de 2026

Estados Unidos 4-2 Chile | 29 de septiembre de 2026

Estados Unidos 3-0 México | 3 de octubre de 2026

Estados Unidos 1-0 Canadá | 5 de octubre de 2026

Partidos de la selección de Canadá en esta Fecha FIFA

Canadá 1-0 Chile | 26 de septiembre de 2026

Canadá 2-0 Perú | 3 de octubre de 2026

Estados Unidos 1-0 Canadá | 5 de octubre de 2026

Partidos de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA

México 1-1 Colombia | 26 de septiembre de 2026

México 1-1 Perú | 29 de septiembre de 2026

Estados Unidos 3-0 México | 3 de octubre de 2026

México 0-2 Chile | 6 de octubre de 2026

Estos resultados no determinan por sí solos el orden de fuerzas en Concacaf, pero sí muestran una tendencia en esta primera ventana internacional después de la Copa del Mundo. Estados Unidos y Canadá consiguieron resultados que México no pudo igualar, tanto en número de victorias como en su producción ofensiva durante los partidos disputados.

Para México, el siguiente paso será convertir las conclusiones de esta Fecha FIFA en decisiones para el proceso de Rafael Márquez. Estados Unidos y Canadá, por su parte, terminaron la jornada con triunfos que les permiten mirar hacia adelante con mayores aspiraciones.