¡Dos oros más! México conquista cuatro medallas en la gimnasia artística de Santo Domingo 2026

Victoria Mata conquista una presea dorada y una plata, en una jornada en que Natalia Escalera también sumó otra de oro para la cosecha tricolor

Dos oros impulsan a México en la gimnasia artística. | Claro Sports

La gimnasia artística mexicana cerró una jornada positiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce en las finales disputadas en el Pabellón de Gimnasia. Victoria Mata y Natalia Escalera encabezaron la actuación femenil, mientras que Juan Pablo Porras aportó una presea en la rama varonil.

México también se mantuvo cerca del podio en otras pruebas, con los cuartos lugares de Isaac Núñez y Natalia Escalera. Aunque los representantes nacionales no consiguieron medallas en todas las finales, el balance del día confirmó el protagonismo de la delegación, especialmente en las competencias femeniles.

México hizo el 1-2 en la final femenil de salto de caballo, con Natalia Isabel Escalera Cárdenas como ganadora de la medalla de oro y Victoria Fernanda Mata Montemayor en la segunda posición. Ambas gimnastas aparecieron con un resultado de 13.500 puntos en la clasificación general.

Escalera Cárdenas consiguió 13.700 unidades en su primer salto, gracias a una dificultad de 4.600 y una ejecución de 9.100. En el segundo recibió 13.300 puntos, con 4.400 de dificultad y 8.900 de ejecución, sin penalizaciones en ninguno de sus intentos.

Mata Montemayor completó el doblete mexicano para quedarse con la plata, mientras que Jahzara Danelle Swaby Ranger ocupó el tercer lugar con 13.125 unidades. De esta manera, México conquistó dos de las tres medallas disponibles en la prueba.

Por otro lado, Victoria Mata conquistó la medalla de oro en la final femenil de barras asimétricas, luego de encabezar la clasificación con 12.950 puntos. Su rutina recibió 5.000 unidades por dificultad y 7.950 por ejecución, sin penalizaciones.

La costarricense Rachel Rodríguez Miranda obtuvo la medalla de plata con una calificación de 12.350 puntos, mientras que la cubana Keyla Leyva Gamboa completó el podio al quedarse con el bronce tras registrar 12.000 unidades.

México también contó con la participación de Natalia Isabel Escalera Cárdenas, quien terminó en el cuarto lugar con 11.950 puntos. La gimnasta presentó la rutina con mayor grado de dificultad entre las finalistas, con 5.300 unidades, pero su nota de ejecución fue de 6.650.

El gimnasta mexicano Juan Pablo Porras Escatel subió al podio en la final varonil de caballo con arcos, luego de terminar en el tercer lugar (bronce) con una puntuación de 12.900 unidades. Su ejercicio recibió 4.800 puntos por dificultad y 8.100 por ejecución.

La medalla de oro quedó en manos del puertorriqueño Nelson Alberto Guilbe Morales, quien encabezó la clasificación con 14.050 puntos. El segundo puesto fue para Keynher Camilo Vera, con una calificación de 13.250 unidades.

En otros resultados, el mexicano Isaac Núñez Farfán terminó en el cuarto lugar de la final varonil de ejercicios de suelo con 13.150 puntos, apenas 0.050 unidades por debajo del puertorriqueño José Antonio López Martínez, ganador del bronce. El guatemalteco Jorge Alfredo Vega López obtuvo el oro con 14.200, mientras que Keynher Camilo Vera se quedó con la plata al sumar 13.750.

En la final varonil de anillos, el puertorriqueño Francisco Ismael Vélez Beléndez ganó la medalla de oro con 13.850 puntos, seguido por Ángel Gabriel Barajas, quien obtuvo la plata con 13.450, y el costarricense Ariel Josué Villalobos Mendoza, ganador del bronce con 13.200. Por México, Cristian Ramírez Rojas terminó en el sexto lugar con 12.450 unidades, mientras que Juan Pablo Porras Escatel ocupó la séptima posición con 12.200.

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