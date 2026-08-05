Rating Colombia del 4 de agosto de 2026, según CNC: ‘Masterchef Celebrity’ se aferra al top 3

El nuevo informe de audiencia del CNC reveló cuáles fueron los programas con mayor sintonía en la televisión colombiana y cómo quedó el ranking.

Masterchef Celebrity | Canal RCN Oficial.

Con el inicio de agosto, la televisión colombiana estrena una nueva semana de mediciones de audiencia. Los canales siguen de cerca el desempeño de sus principales producciones y el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) revela que las preferencias de gran parte de los televidentes se inclinan por un reality-concurso musical. Sin embargo, los primeros lugares del ranking continúan repartidos entre diferentes programas.

Rating en Colombia del 4 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,54% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,85% Masterchef Celebrity – RCN | 8,94% María la Caprichosa – Caracol TV | 7,70% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,95% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 6,44% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,57% Espacio Político, Partido Nuevo Liberalismo – Caracol TV | 4,97% Noticias RCN PRM – RCN | 4,83% Enfermeras – RCN | 4,34%

Programación de fútbol para este miércoles, 5 de agosto de 2026

6:15 p.m. | Inter Bogotá vs Jaguares | Liga BetPlay Dimayor

8:30 p.m. |Once Caldas vs América | Liga BetPlay Dimayor

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

Te puede interesar