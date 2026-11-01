Rafa Márquez entrega a Lewis Hamilton el premio por la pole position del GP de México 2026

El entrenador de la Selección Mexicana participó en la ceremonia de reconocimiento al piloto de Ferrari en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Rafa Márquez entrega premio a Hamilton | Reuters

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, fue el encargado de entregar a Lewis Hamilton el reconocimiento por conseguir la pole position del Gran Premio de México 2026. El encuentro se produjo el en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de que el piloto de Ferrari terminara en el primer lugar de la clasificación.

El entrenador mexicano apareció en la recta principal del circuito para entregar al británico el trofeo de Pirelli, que representa un neumático de Fórmula 1. Ambos intercambiaron un abrazo ante los aficionados que presenciaron la ceremonia, con la que Hamilton celebró su regreso al primer puesto de una sesión clasificatoria después de más de tres años.

Hamilton registró un tiempo de 1:16.514 durante la Q3, resultado que le permitió conseguir su primera pole position con Ferrari y la número 105 de su trayectoria en la Fórmula 1. George Russell, de Mercedes, terminó en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc, compañero del británico, ocupó el tercer lugar.

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La participación de Márquez formó parte de las actividades organizadas durante el fin de semana del Gran Premio de México, que concluirá el domingo 1 de noviembre con la carrera en el circuito capitalino.

Rafa Márquez también convivió con Checo Pérez durante el GP de México

La entrega del reconocimiento a Hamilton no fue la única actividad del entrenador de la Selección Mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El jueves, Márquez visitó las instalaciones de Cadillac y se reunió con Sergio ‘Checo’ Pérez, quien regresó esta temporada a la Fórmula 1.

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Durante su recorrido, el exfutbolista conoció el área de hospitalidad de la escudería y visitó el garaje para observar parte del trabajo que realiza el equipo durante el Gran Premio.

Márquez también habló sobre la trayectoria de Pérez y el proceso de desarrollo de Cadillac, además de referirse a la renovación de contrato del piloto mexicano.

“Checo, en ese sentido, nos ha brindado una gran carrera, una gran trayectoria, es una leyenda y leyenda del automovilismo. Cadillac es un equipo que es nuevo, que está recabando información para seguir creciendo y, bueno, dos grandes pilotos con mucha experiencia y también con la noticia que Checo renovó, que todos estamos felices también por él”, expresó.

Con su participación en la ceremonia de premiación de la clasificación, Márquez cerró otra de sus actividades dentro del Gran Premio de México, donde coincidió con representantes del automovilismo antes de continuar con sus compromisos al frente de la Selección Mexicana.