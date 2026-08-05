La charla pendiente entre Rodrigo Contreras y Leonardo Castro cambió el ambiente en Millonarios

Precisamente, el partido frente a Deportivo Pasto de hace seis meses tuvo la discusión entre los dos delanteros por ejecutar un penalti.

Rodrigo Contreras y Leonardo Castro se abrazan. – Millonarios FC.

Luego de lo que ha sido una notable labor en el mercado de fichajes por parte de Millonarios, los resultados empiezan a llegar para corresponder a una nómina más competitiva que la del semestre anterior. Frente a Deportivo Pasto, el Embajador consiguió su segundo triunfo del campeonato en tres jornadas disputadas e hiló en segundo encuentro sin recibir gol. El ambiente interno parece haber mejorado a raíz de una charla que estaba pendiente entre Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

El asunto arrancó hace seis meses, el 28 de enero. Contreras acababa de llegar y ya demostraba buenas condiciones en los pocos minutos que había sumado. Era el mismo rival Volvánico, pero en visita y llegó un penalti a favor que desencadenó discusión. Los atacantes no se ponían de acuerdo para ejecutarlo y hubo una notoria molestia de Castro porque su compañero se negó a cederlo. Fue derrota 2-1 y se notaba que la comunicación no estaba bien.

Tras un pésimo arranque, se dio la salida de Hernán Torres de la dirección técnica y el trabajo pendiente para el recién llegado Fabián Bustos estaba acumulado en el escritorio. La preocupación por los resultados inmediatos exigía urgencia en materia de juego y el compañerismo era algo a solucionar entre los futbolistas. Al final, fue descalabro con la eliminación temprana en la Liga y en la Copa Sudamericana.

El tema es que las fracturas continuaron, aunque no entre ellos mismos. El partido de Copa Colombia frente a Boyacá Chicó en El Campín dejó una imagen lamentable entre Contreras y Sebastián Valencia. Discutieron por la ejecución de un tiro libre al punto de sabotearse entre ellos la ubicación de la pelota, manotazos leves y algún empujón. Hubo amonestación y el tema no se calmó hasta que Mackalister Silva llegó para ejercer su rol de capitán con un regaño conjunto. Algo seguía sin estar bien y la libreta de pendientes de Bustos seguía llenándose.

La conversación estaba pendiente, ya tuvo lugar y sí que se notó. El penalti en el reciente triunfo frente a Pasto fue para Castro y, aunque lo falló, esta vez no hubo discrepancia ni recriminaciones. Todo lo contrario. La situación dejó evidenciado el trabajo grupal y la unión para apuntar al mismo objetivo. Con posibilidad de ir en solitario para resolver, Contreras se desprendió del ego y cedió la pelota para que su colega tuviera el desquite con el segundo gol albiazul. El abrazo en la celebración dice mucho.

“Junto con Leo, Estupiñán y Chaverra, tratamos siempre de ayudar al equipo. Ojalá sea siempre marcando. Lo importante es que el equipo gane y hoy me tocó a mí asistirlo a él (a Castro). En el penal, siempre tenemos uno y uno. Yo pateé contra Sao Paulo, que lo erré. Hoy le tocaba a él, entonces creo que eso habla del compañerismo que tenemos todos, que queremos lo mejor para Millonarios. Estoy tranquilo porque él convirtió hoy y nos vamos contentos a casa“, dijo Contreras a Caracol Radio.

El ambiente mejora, pero el asunto sigue bajo observación. Bien lo explicó Contreras: ambos delanteros han fallado sus penaltis. ¿El acuerdo solamente los involucra a ellos como ejecutores de penas máximas o habrá otros que tengan la oportunidad? Si Chaverra o Estupiñán están en campo para un futura ocasión, seguramente querrán entrar en la conversación. A la final, son atacantes y viven del gol, pero tendrán que ponerse de acuerdo durante las prácticas para no herirse los sentimientos al frente del público y la transmisión televisiva. La intervención de Bustos en este tema seguirá siendo clave.

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