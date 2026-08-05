Pico y placa en Bogotá para este 6 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Revisa qué vehículos tienen restricción por pico y placa este 6 de agosto en Bogotá, el horario de la medida y las multas por no acatarla.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Una de las medidas de movilidad más importantes en Bogotá es el pico y placa, una restricción que limita la circulación de determinados vehículos en horarios previamente establecidos. En Claro Sports le contamos cómo funciona esta norma para el jueves 6 de agosto, cuáles son los horarios de aplicación y las sanciones a las que se exponen quienes incumplan la reglamentación.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 6 de agosto de 2026

Para este día no podrán moverse por las calles capitalinas los autos que tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Es vital hacer caso a la norma para evitar cualquier tipo de problema. Por otra parte, los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán transitar con libertad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta ninguna variación significativa. Dicha norma empieza a regir desde las 6:00 a.m. y finaliza sobre las 9:00 p.m. en la capital. Durante ese lapso de tiempo, si le toca el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

¿Qué sanciones hay por incumplir el pico y placa?

Si usted infringe la norma del pico y placa y saca su carro a las calles, la multa que le pueden poner las autoridades de tránsito es de $875.452 pesos. A ese debe sumarle los gastos de la grúa, patios y el debido parqueadero.

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