Concacaf sorprende y destaca el trabajo de Marquense y Mictlán

Por qué escalaron tantas posiciones en el ránking Concacaf.

Marquense, el equipo que más escaló en el ránking Concacaf | Facebook Marquense

La Concacaf actualizó su Ranking de Clubes correspondiente al mes de abril y dejó una noticia inesperada para el fútbol guatemalteco: Deportivo Marquense y Atlético Mictlán fueron los equipos que más crecieron dentro de la clasificación regional. Ambos clubes protagonizaron un ascenso notable que refleja el buen momento que atraviesan en el Torneo Clausura 2026, en una lista que también tuvo como novedad el regreso de Xelajú MC al Top 10 centroamericano.

En el informe oficial, Marquense fue el equipo centroamericano con el salto más grande del mes, escalando 12 posiciones, mientras que Mictlán también sorprendió al subir 11 puestos. Este movimiento se da en un contexto en el que Cruz Azul recuperó el primer lugar del ranking general de Concacaf, en la previa de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Dentro del listado de clubes guatemaltecos, Marquense aparece en el puesto 90 de la clasificación general, mientras que Mictlán se ubica en la casilla 92, aunque lo más llamativo es el crecimiento que ambos tuvieron en solo un mes. El ascenso refleja el rendimiento competitivo de estos equipos, que han logrado sumar puntos importantes en el tramo decisivo del Clausura y han comenzado a posicionarse mejor dentro del mapa regional. Este tipo de avances no suelen ser comunes para equipos que históricamente no ocupan los primeros planos en Concacaf, por lo que el salto representa un reconocimiento indirecto al trabajo deportivo y a los resultados obtenidos recientemente en la Liga Nacional.

April rankings highlights 🌟



➡️ Nashville SC delivers the biggest upset, knocking out Inter Miami in the Round of 16 ⚔️

➡️ Marquense climbs 12 spots, the biggest jump of the month 🚀



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Xelajú MC vuelve al Top 10 de Centroamérica

Otra de las novedades del ranking fue el regreso de Xelajú MC al Top 10 centroamericano, luego de haber quedado fuera el mes anterior tras su eliminación en la Champions Cup 2026 frente a Rayados de Monterrey. En abril, el conjunto altense aparece como el puesto 60 del ranking general y es el número 10 de Centroamérica, con 1,103 puntos. El equipo dirigido por Roberto Hernández ha encontrado regularidad en el Clausura 2026 y actualmente es líder del torneo con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas, lo que impulsó nuevamente su presencia en los puestos destacados de la región.

Pese a los movimientos, el mejor equipo guatemalteco ubicado en el ranking sigue siendo Municipal, que figura en el puesto 51 de la clasificación general y como el quinto mejor club de Centroamérica, con 1,130 puntos. Muy cerca aparece Antigua GFC, en el lugar 54 del listado general y sexto de la región con 1,112 puntos, confirmando su buen rendimiento sostenido en los últimos torneos. Más atrás, Guatemala también cuenta con presencia importante a través de otros clubes como Deportivo Mixco (64), Cobán Imperial (66) y Comunicaciones (68), en una tabla donde la diferencia de posiciones refleja lo parejo del fútbol nacional en comparación con otras ligas del área.

Movimientos clave en el ranking de abril ✅



➡️ Olimpia recorta distancia con Alajuelense por el liderato de Centroamérica

➡️ Violette se mantiene como líder del Caribe



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En el ranking de abril, los clubes de Guatemala aparecen distribuidos de la siguiente manera: Aurora (79), Guastatoya (81), Malacateco (88), Marquense (90), Mictlán (92) y Deportivo Achuapa (98). El listado confirma una amplia representación del país en el ranking regional, con equipos que buscan consolidarse en el plano internacional.

A nivel centroamericano, el mejor club de la región sigue siendo Liga Deportiva Alajuelense, ubicado en el puesto 37 de la clasificación general. Detrás aparecen el Olimpia de Honduras y el Deportivo Saprissa de Costa Rica, manteniendo el dominio histórico de esos equipos en el ranking de Concacaf. Cabe recordar que el Ranking de Clubes de Concacaf se elabora en base a los resultados obtenidos en partidos oficiales de liga nacional, competiciones regionales y la Liga de Campeones de la confederación. Por eso, el crecimiento de Marquense y Mictlán no es casualidad: es una señal clara de que su presente competitivo ya empieza a tener impacto en la región.

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