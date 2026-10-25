Rating Colombia del 24 de octubre de 2026, según CNC: Caracol TV sigue mandando en los sábados

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 24 de octubre.

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Los fines de semana vuelven a encarrilarse a favor del Canal Caracol. Con el doble dígito de porcentaje, según el último rating entregado por el CNC, el noticiero fue el programa más visto en el país, mientras que RCN queda relegado con su mejor espacio en la séptima posición. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el escalafón.

Rating en Colombia del 24 de octubre de 2026, según CNC

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.72% Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 10.12% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 8.93% Se Dice de Mí – Caracol TV – 7.26% La Red – Caracol TV – 6.62% Sábados Felices (parte 2) – Caracol TV – 5.47% Retrato Hablado – RCN TV – 3.66% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.34% Caso Cerrado (parte 2) – RCN TV – 2.79% Cuentos de los Hermanos Grimm (parte 2) – Caracol TV – 2.52%

Programación de fútbol para este domingo, 25 de octubre de 2026

9:00 a.m. | Liverpool vs Brighton | Premier League.

9:00 a.m. | Manchester United vs Bournemouth | Premier League.

9:00 a.m. | Crystal Palace vs Newcastle | Premier League.

10:15 a.m. | Celta de Vigo vs Real Betis | LaLiga.

11:30 a.m. | Friburgo vs Bayern Munich | Bundesliga.

12:00 m. | Lecce vs Juventus | Serie A.

2:00 p.m. | Fortaleza vs Deportivo Cali | Liga BetPlay.

2:45 p.m. | Udinese vs Milan | Serie A.

3:00 p.m. | Deportivo Cali vs Olimpia | Copa Libertadores Femenina (cuartos).

3:00 p.m. | Barcelona vs Real Madrid | LaLiga.

3:30 p.m. | Sporting de Lisboa vs Viseu | Primeira Liga.

4:05 p.m. | Alianza vs Internacional de Bogotá | Liga BetPlay.

5:15 p.m. | River Plate vs Racing | Liga Argentina.

6:10 p.m. | Atlético Nacional vs Independiente Medellín | Liga BetPlay.

8:15 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, las cuales realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que se analizan en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes en el país. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar de programa. Esto le brinda más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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