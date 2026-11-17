En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles respecto al rating de la televisión colombiana para el lunes 16 de noviembre.

Set de Noticias Caracol | Captura de pantalla @noticiascaracol

Llegamos a la mitad del penúltimo mes del año y Caracol TV sigue sonriendo gracias al rating de la televisión colombiana. Para este lunes 16 de noviembre, festivo en Colombia, los colombianos eligieron el noticiero de Caracol TV para informarse sobre la actualidad del país. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 16 de noviembre de 2026, según CNC:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 14.92 % El rastro parte 1 – Caracol TV – 13.91 % Noticias Caracol de las 12:00 p.m. – 10.34 % El rastro parte 2 – Caracol TV – 10.11 % Masterchef Celebrity – RCN TV – 7.46 % Mi otra yo – Caracol TV – 7.26 % Rápido y furioso – Caracol TV – 6.04 % Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.32 % Los fierros – Caracol TV – 3.17 % En el nombre del rey 2 – RCN TV – 3.03 %

Programación deportiva para el 17 de noviembre de 2026

2:45 p.m. | Dinamarca vs Noruega | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Gales vs Portugal | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Polonia vs Suecia | UEFA Nations League.

6:00 p.m. | Argentina vs Costa Rica | Amistoso internacional.

6:00 p.m. | Chile vs Colombia | Amistoso internacional.

6:30 p.m. | Atlético Nacional vs Once Caldas | Copa BetPlay.

8:00 p.m. | América de Cali vs Internacional de Bogotá | Copa BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. Se define bajo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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