Rating Colombia del 3 de agosto de 2026, según CNC: la música se lleva la mayor tajada

La semana con la que se está inaugurando el mes deja ver las posiciones de privilegio bien repartidas en la medición.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Empezando el mes de agosto, una nueva semana de mediciones arranca en la televisión colombiana. Los canales están muy atentos al comportamiento de sus producciones y el más reciente estudio de audiencias del Centro Nacional de Consultoría (CNC) muestra que las preferencias de la mayoría de la gente están con un reality-concurso musical. No obstante, las posiciones más altas están repartidas.

Rating en Colombia del 3 de agosto de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,77 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,09 % Vecinos – Caracol TV | 9,41 % Masterchef celebrity – RCN | 7,98 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,97 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,32 % Espacio político, Partido Liberal – RCN | 5,72 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,24 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,23 % Enfermeras – RCN | 4,16 %

Programación de fútbol para este martes, 4 de agosto de 2026

4:10 p.m. | Llaneros vs Fortaleza | Liga BetPlay Dimayor.

6:15 p.m. | Deportes Tolima vs Independiente Medellín | Liga BetPlay Dimayor.

8:20 p.m. | Millonarios vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay Dimayor.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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