Francia ya come en otra mesa

Kylian Mbappé registra una estadística de 1.36 participaciones de gol por cada 90 minutos en Mundiales, apenas por debajo de Pelé y Gerd Müller

Los números de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 | Reuters

Francia dio un paso más hacia el título del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final y clasificar a las semifinales, donde enfrentará al ganador del partido entre Bélgica y España. El equipo de Didier Deschamps ha mostrado un equilibrio sobresaliente entre una defensa sólida y un ataque explosivo, consolidándose como el principal favorito para conquistar la Copa del Mundo. Gran parte de ese éxito pasa por Kylian Mbappé, quien registra 1.36 participaciones de gol por cada 90 minutos en Mundiales, una cifra que, de acuerdo con Sofascore, solo es superada por Gerd Müller (1.39) y Pelé (1.38) entre los jugadores con al menos diez contribuciones desde 1966.

Sin embargo, el éxito de Francia ya no depende únicamente de Mbappé. Jugadores como Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué han aportado goles, asistencias y desequilibrio, convirtiendo a la ofensiva francesa en la más completa y difícil de contener del campeonato. Con un funcionamiento colectivo sólido, variantes en ataque y una confianza que crece partido a partido, Les Bleus llegan como los principales favoritos para conquistar el Mundial 2026 y levantar nuevamente la Copa del Mundo.

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