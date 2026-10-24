¡El origen de un ídolo! Hugo Sánchez y el partido que marcó su debut con Pumas

El Estadio Olímpico Universitario reconocerá al exdelantero un día después del 50 aniversario de su debut profesional en el fútbol mexicano

Hugo tuvo cinco Pichichis y un bicampeonato como técnico | Claro Sports

El Estadio Olímpico Universitario será escenario este sábado 24 de octubre de un homenaje a Hugo Sánchez Márquez, a 50 años de su debut profesional con Pumas. El reconocimiento está previsto antes del partido contra Tigres, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, un encuentro que reunirá al exdelantero con el mismo rival que enfrentó cuando disputó sus primeros minutos en Primera División, el 23 de octubre de 1976.

La ceremonia permitirá recordar la trayectoria de uno de los futbolistas mexicanos con mayor número de reconocimientos individuales en Europa, quien comenzó su carrera con los universitarios antes de conquistar cinco trofeos Pichichi, una Bota de Oro y cinco títulos de Liga española con el Real Madrid. Su relación con Pumas también comprende cuatro campeonatos de Liga: dos como jugador, en 1977 y 1981, y otros dos como entrenador durante el histórico bicampeonato de 2004, antes de asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana.

¿Cuándo y cómo fue el debut de Hugo Sánchez con Pumas en 1976?

Sánchez debutó el 23 de octubre de 1976, a los 18 años, en la séptima jornada de la temporada 1976-77, durante la visita de Pumas al Estadio Universitario de Nuevo León. El entrenador húngaro Jorge Marik lo envió al campo al minuto 25 en sustitución del brasileño José Geraldo Cándido. Los auriazules consiguieron una victoria 1-0 con anotación de Evanivaldo Castro, ‘Cabinho’, en una jugada en la que participó el joven delantero mexicano, quien previamente había representado al país en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Antes de llegar al primer equipo, Sánchez se había formado en las categorías inferiores de Pumas y contaba con una beca para estudiar Odontología en la UNAM. Su estreno profesional marcó el comienzo de una etapa en la que fue ganando minutos hasta consolidarse en el ataque universitario. Su primer gol en Primera División llegó el 27 de marzo de 1977, cuando convirtió un tiro libre de zurda frente al América en el Estadio Azteca. Meses después, conquistó su primer campeonato de Liga con Pumas, que derrotó a Leones Negros en la final de la temporada 1976-77.

¿Cuántos goles marcó Hugo Sánchez con Pumas y qué títulos ganó?

Entre 1976 y 1981, Hugo disputó 194 partidos oficiales y marcó 102 goles con Pumas, de acuerdo con los registros publicados por el Club Universidad Nacional. Durante ese periodo, los felinos fueron campeones de Liga en las temporadas 1976-77 y 1980-81, además de subcampeones en 1977-78 y 1978-79. Precisamente en esta última campaña, Sánchez compartió el título de goleo con Cabinho, después de que ambos terminaron con 26 anotaciones, convirtiéndose en la primera dupla de compañeros que consiguió ese reconocimiento en el futbol mexicano.

La etapa del delantero también incluyó los campeonatos internacionales de la Copa de Campeones de la Concacaf de 1980 y la Copa Interamericana de 1981. Su despedida de Pumas como futbolista ocurrió el 9 de agosto de 1981, cuando los universitarios derrotaron 4-1 a Cruz Azul para conquistar su segundo título de Liga. En aquella final, Sánchez portó el gafete de capitán y cerró un ciclo de cinco temporadas con la institución, antes de trasladarse a España para comenzar su carrera en el futbol europeo.

De Atlético de Madrid al Real Madrid: los cinco Pichichis y la Bota de Oro de Hugo Sánchez

El Atlético de Madrid fue el primer equipo europeo de Hugo Sánchez, quien llegó a España en 1981 y permaneció con los rojiblancos hasta 1985. Su crecimiento como goleador quedó reflejado en la temporada 1984-85, cuando conquistó su primer Trofeo Pichichi con 19 anotaciones. Ese mismo año fue protagonista de la final de la Copa del Rey ante Athletic Club de Bilbao, disputada en el Santiago Bernabéu. El mexicano marcó los dos goles de la victoria 2-1, resultado que permitió al Atlético conquistar el campeonato bajo la dirección técnica de Luis Aragonés.

Hugo Sánchez y sus mejores momentos en el Clásico español | Dominique Faget/AFP

El siguiente destino de Sánchez fue el Real Madrid, club al que llegó en 1985 y con el que jugó hasta 1992, formando parte de la generación conocida como la Quinta del Buitre. Durante esas siete temporadas, el delantero mexicano conquistó cinco Ligas españolas consecutivas, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Su capacidad goleadora lo convirtió en uno de los referentes ofensivos del conjunto merengue, que en su ficha histórica oficial le reconoce 208 goles en 282 partidos, además de cuatro campeonatos de goleo individuales con la camiseta blanca.

La temporada 1989-90 representó uno de los principales registros individuales de Hugo Sánchez, quien consiguió 38 goles en la Liga española para conquistar su quinto Pichichi y la Bota de Oro europea, reconocimiento que compartió con el búlgaro Hristo Stoichkov. Después de su etapa en Madrid, el mexicano también jugó para América, Rayo Vallecano, Atlante, Linz, Dallas Burn y Atlético Celaya, entre otros equipos. Su trayectoria internacional incluyó tres Copas del Mundo con la Selección Mexicana: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994, además del subcampeonato de la Copa América de 1993.

Hugo Sánchez como entrenador: el bicampeonato histórico de Pumas en 2004

Sánchez comenzó su trayectoria como director técnico de Pumas en el año 2000, cuando condujo al equipo hasta las semifinales del torneo Verano. Tras regresar al banquillo universitario, consiguió en el Clausura 2004 su primer campeonato de Liga como entrenador, luego de superar a Guadalajara en una final que terminó empatada 1-1 en el marcador global. El título se decidió en el Estadio Olímpico Universitario mediante una tanda de penaltis, en la que Pumas ganó 5-4 y terminó con una sequía de 13 años sin levantar el campeonato mexicano.

Hugo Sánchez vivió dos épocas exitosas con Pumas | Imago7

La segunda conquista llegó en el Apertura 2004, cuando Pumas derrotó a Monterrey con marcador global de 3-1, convirtiéndose en el primer equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos de la Primera División mexicana. Durante aquel año, los universitarios también ganaron el Campeón de Campeones frente a Pachuca y conquistaron el Trofeo Santiago Bernabéu tras vencer 1-0 al Real Madrid, gracias a una anotación de Israel Castro. Con esos resultados, Sánchez completó cuatro títulos de Liga con Pumas entre sus etapas como futbolista y director técnico.

¿Cómo le fue a Sánchez como director técnico de la Selección Mexicana?

Después de sus campeonatos con Pumas y de dirigir al Necaxa, Sánchez fue nombrado entrenador de la Selección Mexicana en noviembre de 2006, en sustitución de Ricardo La Volpe. Durante su gestión, el combinado nacional llegó a la final de la Copa Oro 2007, donde perdió 2-1 contra Estados Unidos, y posteriormente participó en la Copa América de Venezuela. En aquel torneo, México derrotó 2-0 a Brasil y 6-0 a Paraguay, antes de caer 3-0 frente a Argentina en semifinales. El Tri terminó en tercer lugar después de vencer 3-1 a Uruguay.

Su etapa al frente de México concluyó el 31 de marzo de 2008, después de que la Selección sub 23 quedara eliminada del Preolímpico de la Concacaf y no consiguiera su boleto para los Juegos Olímpicos de Beijing. El equipo empató 1-1 ante Canadá, perdió 2-1 con Guatemala y venció 5-1 a Haití, resultados insuficientes para avanzar a las semifinales del torneo.